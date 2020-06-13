محاولات العودة الرياضية تحلّ مكان التأجيل والتجميد

باريس – بعدما أدى فيروس كورونا المستجد الى فوضى في روزنامة الأحداث الرياضية، وصلت الى حد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وكأس أوروبا لكرة القدم، بدأت الحياة تعود تدريجيا الى الملاعب لكن من دون جمهور مع الالتزام بشروط صحية صارمة.

في ما يلي أبرز الأحداث التي تأثرت بالفيروس الذي تسبب حتى الجمعة 12 حزيران/يونيو بوفاة أكثر من 427 ألف شخص من أصل أكثر 7,7 ملايين إصابة معلنة.

* أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، ان الدورة ستقام بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021، على ان تقام دورة الألعاب البارالمبية (لذوي الاحتياجات الخاصة) بين 24 آب/أغسطس والخامس من أيلول/سبتمبر.

وكانت الألعاب مقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020 قبل ان تقرر اللجنة والحكومة تأجيلها. وأكد مسؤولون يابانيون ان الدورة ستحتفظ باسمها “طوكيو 2020”.

وحذر مسؤولون يابانيون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، من احتمال إلغاء الدورة بالكامل، في حال عدم السيطرة على تفشي الوباء بحلول موعدها الجديد.

* بات الدوري الألماني أول بطولة كبرى تعاود نشاطها في 16 أيار/مايو بعد توقف دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا ألمستجد.

وترافقت هذه العودة مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يتعلق بتمارين الأندية والمنافسات وتصرفات اللاعبين وأفراد الجهاز الفني خارج وداخل الملعب.

ويمنع البروتوكول المصافحات بين اللاعبين أو الاحتفالات بالأهداف بالشكل المعهود، والتعقيم المتكرر للكرات. كما طلب من المتواجدين على مقاعد البدلاء وضع الكمامات الواقية.

وحدد الاتحاد الرابع من تموز/يوليو موعدا لاقامة نهائي الكأس.

* عاود الدوري الإسباني نشاطه في 11 حزيران/يونيو، بعد توقف نحو ثلاثة اشهر، بلقاء دربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، على أن تقام بقية المباريات اعتبارا من نهاية الأسبوع.

وأتى ذلك بعدما أجازت الحكومة الإسبانية في 23 أيار/مايو لرابطة الدوري، استئناف المنافسات من دون جمهور.

وأعلنت الرابطة في 10 أيار/مايو تسجيل خمس إصابات بالفيروس بين لاعبي أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وأرجأ الاتحاد نهائي مسابقة كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 نيسان/أبريل.

* أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا في 28 أيار/مايو تحديد موعد 20 حزيران/يونيو لاستئناف منافسات “سيري أ” المعلقة منذ التاسع من آذار/مارس، وذلك حتى االثاني من آب/أغسطس.

وأعلنت أندية عدة تسجيل إصابات في صفوفها، مثل بارما وتورينو وفيورنتينا وسمبدوريا، بعدما سجل الأمر نفسه لدى فيورنتينا، يوفنتوس، أتالانتا، هيلاس فيرونا، وبريشيا.

وفي 31 أيار/مايو، كشف مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني أنه عانى من الفيروس في آذار/مارس الماضي.

وبدأت العودة الكروية في إيطاليا في 12 و13 حزيران/يونيو بمباراتي اياب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس بين يوفنتوس وميلان من جهة (1-1 ذهابا و1-صفر ايابا)، ونابولي وإنتر ميلان من جهة أخرى (1-صفر)، على أن تقام المباراة النهائية في 17 منه.

* وفي السير تدريجا نحو العودة الى الحياة الطبيعية مع احترام الشروط الصحية اللازمة، عاد المشجعون في المجر الى ملاعب كرة القدم مع استئناف الدوري المحلي نشاطه، شرط إبقاء صف فارغ بين المشجعين، وأن تبقى ثلاثة مقاعد شاغرة بين كل شخص وآخر، لتصبح الدولة الأولى في أوروبا تتيح حضور الجمهور.

وأجازت الحكومة البولندية فتح المدرجات نسبيا أمام المشجعين اعتبارا من 19 حزيران/يونيو، موضحة ان عددهم الأقصى سيكون ما نسبته 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمدرجات، مقابل 10 بالمئة سمحت بها السلطات الروسية لدى استئناف الدوري اعتبارا من 21 حزيران/يونيو.

* أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في 28 أيار/مايو، تحديد تاريخ 17 حزيران/يونيو موعدا مبدئيا لاستئناف الموسم، شرط توفر كل شروط السلامة لذلك.

وتم تعليق منافسات الدوري الممتاز اعتبارا من منتصف آذار/مارس بعد إعلان نادي أرسنال إصابة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، بينما أكد تشلسي إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون-أودوي.

وفي 10 أيار/مايو، كشف برايتون عن تسجيل حالة إصابة ثالثة بين لاعبيه.

وفي 29 أيار/مايو، كشف مدرب ليستر الايرلندي الشمالي براندن رودجز انه وزوجته أصيبا بالفيروس وشفيا منه.

وأعلنت رابطة الدوري تسجيل 13 حالة إصابة في صفوف الأندية بعد انتهاء جولات الفحوص الأولية، على ان تستكمل الفحوص على هامش العودة بشكلٍ دوري.

* أعلنت الحكومة الفرنسية في 28 نيسان/أبريل أن منافسات دوري كرة القدم بدرجتيه الأولى والثانية لا يُمكن ان تستأنف قبل أيلول/سبتمبر، ما دفع رابطة الدوري بعد يومين لإعلان التوقيف النهائي للموسم، وتتويج المتصدر باريس سان جرمان باللقب.

وكانت الرابطة قد أرجأت نهائي مسابقة كأس الرابطة من الرابع من نيسان/أبريل الى موعد لم يحدد بعد.

* اتخذت دول عدة قرارات مرتبطة بعودة المنافسات من عدمها، مثل الجمهورية التشيكية اعتبارا من 23 أيار/مايو، الدنمارك (28 منه)، صربيا (30 منه)، النمسا (الثاني من حزيران/يونيو)، بلغاريا (الخامس منه)، كرواتيا واليونان (السادس منه)، تركيا (12 منه)، النروج (16 منه)، سويسرا (19 منه)، روسيا (21 منه)، ورومانيا (12 منه) وكرواتيا (30 أيار/مايو لمسابقة الكأس، ويستكمل دوري الدرجة الأولى اعتبارا من السادس من حزيران/يونيو) وسلوفينيا (5 حزيران/يونيو)، واليابان (الرابع من تموز/يوليو).

وفي الثامن من أيار/مايو، انطلق الموسم الجديد من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم بعد تأخير نحو شهرين عن موعده الأصلي، وذلك في غياب المشجعين واعتماد تدابير صحية صارمة وتباعدا اجتماعيا بين الفريقين. وفي 3 حزيران/يونيو عاود الدوري البرتغالي نشاطه.

* بعد تأجيل لأكثر من مرة، اتخذت رابطة الدوري البلجيكي “برو ليغ” في 15 أيار/مايو قرار انهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج بروج باللقب بما أنه كان متصدرا بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف البطولة. ولحقت بها اسكتلندا في 18 أيار/مايو مع تتويج سلتيك بطلا للمرة التاسعة تواليا.

* بات الدوري الهولندي في 24 نيسان/أبريل أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي (ويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر، نظرا الى قرار الحكومة منع التجمعات العامة بما فيها المباريات دون جمهور، وذلك دون تتويج باللقب أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية.

* اتخذت أندية عدة في أوروبا قرارات بخفض رواتب اللاعبين في ظل توقف إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني. وأوصى الفيفا الأندية واللاعبين بإبرام اتفاقات لخفض الرواتب، وتمديد العقود التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو، لما بعد نهاية موسم 2019-2020.

* أجاز مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (“إيفاب”) في الثامن من أيار/مايو للبطولات والمسابقات التي تعاود نشاطها، زيادة عدد التبديلات خلال المباريات من ثلاثة الى خمسة، وتعليق استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (“في ايه آر”).

ويعود اعتماد التعديلات لمنظمي البطولات، على ان تبقى سارية حتى نهاية العام 2020، ويبحث لاحقا في احتمال تمديدها الى نهاية 2021.

* أرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) كأس أوروبا من 12 حزيران/يونيو-12 تموز/يوليو 2020، الى 11 حزيران/يونيو-11 تموز/يوليو 2021، على ان تحتفظ باسمها “كأس أوروبا 2020″.

كما علّق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و”يوروبا ليغ”) حتى إشعار آخر، وأوقف المباريات القارية الرسمية والودية لمنتخبات الرجال والسيدات.

وأدى إرجاء بطولة الرجال لتأجيل كأس أوروبا للسيدات من 2021 الى 2022.

* أرجأ اتحاد أميركا الجنوبية بطولة كوبا أميركا الى صيف 2021.

* صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قرار الاتحادين القاريين، وأرجأ النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي كانت مقررة أيضا في صيف 2021.

* أعلنت الكاميرون تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين (“شان”) التي كانت مقررة بين الرابع من نيسان/أبريل و25 منه.

* أرجأ الفيفا التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، والمباريات الدولية في حزيران/يونيو. وستقام الجولات المتبقية من الدور الثاني في تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

* أرجأ الاتحاد الآسيوي مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

* أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) إرجاء مباريات أبرزها التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم 2021، وتأجيل نصف نهائي ونهائي مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد +الكونفدرالية+)، والتي كانت مقررة في أيار/مايو.

* علّق الاتحاد الأميركي الجنوبي “كونميبول” مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري الأبطال الأوروبي حتى إشعار آخر.

وأعلن الاتحاد القاري أن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 ستنطلق في أيلول/سبتمبر المقبل بعدما كان انطلاقها مقررا في اذار/مارس.

*أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تأجيل الأدوار النهائية للنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم التي كانت مقررة في حزيران/يونيو المقبل في ولاية تكساس الأميركية، إلى أجل غير مسمى.

* أرجئ انطلاق الدوري الصيني الذي كان مقررا في 22 شباط/فبراير.

* ألغت الأرجنتين الدوري المحلي للموسم الحالي، على ان يتم اختيار الفرق التي ستشارك في المسابقات القارية الموسم المقبل في وقت لاحق.

* قررت رابطة دوري كرة القدم في الولايات المتحدة استئناف منافسات بطولة “أم أل أس” في الثامن تموز/يوليو.

* أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم في الخامس من أيار/مايو إلغاء الموسم في الدرجتين الأولى والثالثة.

* أوقف الاتحاد الأسترالي نشاطه بعدما بات اللعب “مهمة مستحيلة”.

* وضعت قبرص حدا للموسم.

* أعلن فيفا تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس من حزيران/يونيو في أديس أبابا، الى 18 أيلول/سبتمبر، وتأجيل اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 20 آذار/مارس الى صيف العام الحالي.

* استؤنفت بطولة سوريا في كرة القدم اعتبارا من 28 أيار/مايو من دون جمهور، بعد تعليق المنافسات منذ آذار/مارس.

* أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية في 17 أيار/مايو السماح بعودة النشاط الرياضي اعتبارا من 20 تموز/يوليو. وحدد اتحاد كرة القدم تاريخ 24 تموز/يوليو لاستئناف مسابقاته.

* أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في 29 نيسان/أبريل عودة أنشطته في آب/أغسطس، بعد تعليق منافساته منذ 15 آذار/مارس.

* أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم في 23 آذار/مارس تمديد تعليق المباريات حتى منتصف تموز/يوليو.

* أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم إيقاف نشاطاته حتى أيلول/سبتمبر، بعد توصيات وزارة الشؤون الرياضية وقف الأنشطة.

*أعلن السودان وقف كل النشاطات الرياضية.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط حتى إشعار آخر، وألغت دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 آذار/مارس والأول من نيسان/أبريل.

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في 12 حزيران/يونيو استئناف الموسم المعلق لبطولتي المحترفين والدرجة الاولى منذ منتصف اذار/مارس في الرابع من اب/اغسطس.

*أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية.

* أعلن المغرب سلسلة إجراءات تشمل تعليق كامل النشاطات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر.

* أعلنت الجزائر منع كل التجمعات بما يشمل الرياضية منها.

* أعلنت تونس استئناف دوري كرة القدم في الثاني من آب/أغسطس خلف أبواب مغلقة، بعدما علق النشاط في آذار/مارس.

* أعلنت مصر تعليق النشاطات لأسبوعين اعتبارا من منتصف آذار/مارس، في فترة تم تمديدها تباعا.

* علقت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية مختلف الأنشطة. وفي 28 أيار/مايو، أعلن اتحاد كرة القدم إلغاء الموسم كاملا.

* مددت الكويت تعليق النشاط الرياضي حتى أيلول/سبتمبر.

* أعلنت الهيئة الموقتة المكلفة إدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء موسم 2019-2020 في الثالث من حزيران/يونيو.

أعلن في 12 حزيران/يونيو وفاة مدرب منتخب الناشئين السابق علي هادي (53 عاما) بسبب فيروس كورونا.

* أعطت الحكومة الأردنية في الرابع من حزيران/يونيو الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر.

* تأجلت نهائيات كأس اسيا للناشئين تحت 16 عاما التي كانت مقررة في البحرين في ايلول/سبتمبر المقبل الى تشرين لاثاني/نوفمبر المقبل.

* أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين “ان بي ايه” تعليقاً “حتى إشعار آخر” للمباريات، بعد تلك التي أقيمت الأربعاء 11 آذار/مارس، في أعقاب تأكيد إصابة لاعبين بالفيروس.

وعادت الرابطة في الرابع من حزيران/يونيو لتوافق على خطة استئناف الموسم المعلق لقرابة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 31 تموز/يوليو خلف أبواب موصدة في مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وستقتصر المشاركة في استكمال الموسم، على أفضل 22 فريقا في الترتيب من أصل 30.

* سجلت إصابة عشرة لاعبين على الأقل في صفوف أندية الـ “ان بي ايه”، أولهم الفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز) الذي شفي لاحقا.

وفي 25 أيار/مايو، أعلن نجل أسطورة فريق نيويورك نيكس السابق باتريك ايوينغ خروجه من المستشفى، بعد ثلاثة أيام من كشف إصابته بالفيروس.

* أعلنت رابطة الأندية الأوروبية في 25 أيار/مايو إلغاء موسم مسابقتيها “يوروليغ” و”يوروكاب”.

* أعلن الاتحاد الدولي “فيبا” تعليق النشاطات بدءا من 13 آذار/مارس.

كما أعلن تأجيل بطولة أوروبا للرجال التي كانت مقررة عام 2021، إلى صيف 2022 بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو.

* أعلن دوري كرة السلة في روسيا الذي تشارك فيه أبرز أندية البلاد وبعض أندية دول أوروبا الشرقية، في 27 آذار/مارس إلغاء الموسم.

* أعلن الاتحاد اليوناني الإيقاف النهائي للموسم مع تتويج باناثينايكوس المتصدر قبل فترة التوقف، باللقب.

* مددت رابطتا المحترفين والمحترفات في 15 أيار/مايو، تعليق المنافسات حتى أواخر تموز/يوليو المقبل.

* أعلن منظمو بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في الأول من نيسان/أبريل إلغاء نسخة العام الحالي التي كانت مقررة بين 29 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

* أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب في 17 آذار/مارس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الى 20 أيلول/سبتمبر بعدما كانت مقررة بين 24 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو.

* أرجأ الاتحاد الدولي نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في بودابست في نيسان/أبريل.

* أعلن منظمو كأس لايفر الاستعراضية لكرة المضرب إرجاء نسختها الرابعة التي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل في مدينة بوسطن الاميركية لعام كامل بحيث تقام من 24 الى 26 ايلول/سبتمبر 2021.

* منحت الحكومة النمسوية في 30 أيار/مايو، الضوء الأخضر لإقامة سباقين على حلبة ريد بول رينغ في الخامس من تموز/يوليو و12 منه، يتوقع ان يطلقا بطولة العالم 2020 للفورمولا واحد.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 آذار/مارس)، لكن السباق ألغي قبيل بدء تجاربه الحرة، قبل ان ينال سباق جائزة موناكو الذي كان مقررا في أيار/مايو، المصير ذاته، وكذلك سباق جائزة فرنسا الكبرى على حلبة لو كاستيليه في 28 حزيران/يونيو. وبعد تأجيله بداية، تم إلغاء سباق هولندا.

وإضافة الى السباقات الأربعة الملغاة، تم تأجيل مراحل أخرى هي البحرين، فيتنام، الصين، إسبانيا، وكندا.

ونشر منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد في الثاني من حزيران/يونيو الجدول الجديد للبطولة، ستستضيف النمسا سباقين متتاليين في الخامس من تموز/يوليو و12 منه، قبل سباق جائزة المجر في 19 منه، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني من آب/أغسطس والتاسع منه، إسبانيا في 16 منه، بلجيكا في 30 منه، وإيطاليا في السادس من أيلول/سبتمبر.

وفي 12 حزيران/يونيو أعلن المنظمون الغاء سباقات سنغافورة واليابان واذربيجان (بعد تأجيله بداية).

* اختصر منظمو بطولة العالم للراليات رالي المكسيك، المرحلة الثالثة من البطولة، والتي انتهت بفوز الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا). وأعلن المنظمون أن أحد أعضاء فرق البطولة ثبتت إصابته بالفيروس على هامش هذه المرحلة.

وأرجئت بعدها مرحلتا الأرجنتين وإيطاليا، بينما تم إلغاء ست مراحل هي البرتغال وكينيا وفنلندا ونيوزيلندا وويلز وايطاليا.

* تم الإعلان عن إرجاء أو إلغاء أو تعديل العديد من مراحل بطولة العالم، وآخرها إلغاء تباعا لسباقات بريطانيا وأستراليا واليابان.

ويأمل المنظمون في عودتها من خلال سباقين متتاليين على حلبة خيريز الإسبانية في 19 تموز/يوليو و26 منه.

* ألغيت المراحل الأربعة الأولى من منافسات “اندي كار” الأميركية. وفي 26 آذار/مارس، أعلن المنظمون ان السباق الأشهر في هذه الفئة “انديانابوليس 500″، أرجئ من 24 أيار/مايو الى 23 آب/أغسطس، بينما تم تعديل مواعيد سباقات أخرى.

* أعلن منظمو سباق لومان 24 ساعة الشهير، أحد أبرز الأحداث التقليدية في سباقات التحمّل للسيارات، تأجيله من 13-14 حزيران/يونيو المقبل إلى 19-20 أيلول/سبتمبر.

* بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى ان بطولة العالم التي كانت مقررة بين 6 و15 آب/أغسطس 2021 في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية، ستقام بين 15 و24 تموز/يوليو 2022.

* أعلن المنظمون إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى التي كان من المقرر ان تقام في فرنسا في آب/أغسطس 2020.

* أعلن منظمو الدوري الماسي إرجاء اللقاءات الست الأولى للموسم الذي كان مقررا انطلاقه في نيسان/أبريل، مع إلغاء لقاءات زيوريخ ولندن والرباط، واعادة جدولة لقاءات إلى أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

* بعدما تم تأجيله من 20 نيسان/أبريل الى 14 أيلول/سبتمبر، اتخذ في 28 أيار/مايو قرار إلغاء ماراتون بوسطن للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 1897، والاستعاضة عنه بسباق افتراضي.

وأرجئ ماراتون باريس إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر، وسباقات أخرى أبرزها ماراتون لندن (من 26 نيسان/أبريل الى 4 تشرين الأول/أكتوبر)، وبرشلونة (من 15 آذار/مارس الى تشرين الأول/أكتوبر).

* ألغي سباق ماراتون برلين الذي كان مقررا في أيلول/سبتمبر بسبب منع التجمعات في العاصمة الألمانية.

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة التي كانت مقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار/مارس، حتى العام 2021.

* تأجلت المواجهة بين الملاكم البريطاني انطوني جوشوا والبلغاري كوبرات بوليف على الالقاب الموحدة في الوزن الثقيل والتي كانت مقررة في 20 حزيران/يونيو.

* علقت في لندن في 16 آذار/مارس، منافسات دورة ملاكمة لرياضيي أوروبا مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية. كما تم تعليق التصفيات الأميركية والعالمية الى موعد غير محدد.

أعلن منظمو بطولة بريطانيا المفتوحة في السادس من نيسان/أبريل، إلغاء منافساتها للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وستقام النسخة الـ149 من البطولة بين 11 و19 تموز/يوليو 2021، بعدما كانت مقررة في الشهر نفسه من العام الحالي.

وتم تعديل مواعيد بطولات أخرى في هذه الرياضة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، فأرجئت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من 18-21 حزيران/يونيو، الى الفترة بين 17 و20 أيلول/سبتمبر، وبطولة “بي جي ايه” السنوية من أيار/مايو الى آب/أغسطس، وبطولة الماسترز من نيسان/أبريل الى الفترة بين 12 و15 تشرين الثاني/نوفمبر.

أصبح الدوري الفرنسي أول مسابقة مهمة في كرة اليد يتم إلغاؤها رسميا، اذ ألغت الرابطة المراحل الثماني الأخيرة واعتمدت الترتيب الذي كان قبل تعليق الموسم، وتتويج باريس سان جرمان باللقب للمرة السادسة تواليا والسابعة في تاريخه.

ألغيت بطولة العالم التي كانت مقررة بين 8 و24 أيار/مايو في سويسرا.

أعلن الاتحاد الإيطالي في 27 آذار/مارس إلغاء الموسم للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

* أعلن منظمو طواف فرنسا الأشهر عالميا تأجيل انطلاقه الذي كان مقررا في 27 حزيران/يونيو، على أن يقام بين 29 آب/أغسطس و20 أيلول/سبتمبر.

* ألغي طواف سويسرا الذي كان مقررا بين 7 و14 حزيران/يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

* أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الخامس من أيار/مايو برنامجا معدلا لطوافات العام الحالي، أبرز ما فيه التعارض بين إثنين من أهم السباقات: طواف جيرو الإيطالي (بين الثالث من تشرين الأول/أكتوبر و25 منه)، وطواف “فويلتا” الإسباني (20 تشرين الأول/أكتوبر-الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر). أما بطولة العالم المقررة في سويسرا، فستقام بين 20 أيلول/سبتمبر و27 منه.

أعلنت رابطة السباحة الأوروبية في الخامس من أيار/مايو، تأجيل موعد بطولة أوروبا التي كانت مقررة في العاصمة المجرية بودابست، الى الفترة بين 10 و23 أيار/مايو 2021.