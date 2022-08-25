محاولات لثني أميركا عن توقيع “النووي” مع إيران

إسرائيل هيوم

من أرئيل كهانا وتمير موراغ:

محاولة كبح الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران: وزير الدفاع بيني غانتس يسافر اليوم إلى الولايات المتحدة في مسعى لمنع التوقيع على الاتفاق: في الوقت الذي يفحصون فيه في طهران المسودة الأخيرة التي رفعتها واشنطن.

المفاوضات التي تجري في الأشهر الأخيرة بين الأميركيين وإيران ليست على تشديد الاتفاق الأصلي الذي هو الآخر رأته إسرائيل اتفاقا سيئا بل على تليينه في صالح إيران.

وعلمت “إسرائيل اليوم” أنه يلوح أن الطرفين توصلا إلى اتفاق في مسألة الحرس الثوري لكن مواضيع “الملفات المفتوحة” والضمانات التي يطلبها الإيرانيون على ألا تهجر الولايات المتحدة مرة أخرى الاتفاق بقيت مفتوحة وأغلب الظن أن المفاوضات بشأنها ستستمر.

في كل ما يتعلق بالحرس الثوري يتبين ان الأميركيين قبلوا الاقتراح بأن يبقى التنظيم رسميا في قائمة منظمات الإرهاب الأميركية لكن ذراعه الاقتصادي جمعية “خاتم الانبياء” تستثنى عمليا من العقوبات. والمعنى هو أن شركات دولية سيكون بوسعها عقد الصفقات مع الحرس الثوري.

يطالب الإيرانيون بضمانات مالية بمبالغ طائلة من الأميركيين والأوروبيين أيضا لضمان ألا يتضرروا اقتصاديا من عودة العقوبات ولردع الولايات المتحدة عن انسحاب إضافي من الاتفاق. وصحيح حتى الآن ترفض الولايات المتحدة بشدة هذا الطلب وتوجد على ما يبدو أيضا مشاكل قانونية لا تسمح بتسوية من هذا النوع.

في مسألة الملفات المفتوحة ستستمر المفاوضات ويدور الحديث عن تحقيقات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع اكتشفت فيها بقايا يورانيوم مخصب لم يتمكن الإيرانيون من تقديم تفسيرات مقنعة حولها. إيران تطالب بإغلاق التحقيقات. والموضوع مهم للإيرانيين على نحو خاص كون هذه الخروقات لا ترتبط بالاتفاق النووي بل بميثاق منع نشر السلاح النووي. وعليه فإذا ما تبينت إيران مذنبة فإنها ستكون عرضة للعقوبات رغم الاتفاق النووي بينها وبين الولايات المتحدة.

لن تبقى حدود

باستثناء هذه فإن الاتفاق المتحقق يتضمن بضع نقاط إشكالية للغاية ومنها: مواعيد انتهاء مفعول القيود التي فرضت على البرنامج النووي لن تتغير رغم الزمن الذي انقضى والتقدم الذي حققه الإيرانيون نحو القنبلة منذ انسحابهم من الاتفاق السابق. معنى الأمر هو أن هذه القيود سينتهي مفعولها الواحد تلو الآخر في السنوات القريبة المقبلة، وحتى العام 2031 لن تتبقى أي قيود على إيران التي ستتمكن من العمل كما تشاء.

مشكلة أخرى في الاتفاق هي رفع العقوبات شبه التام عن إيران، والتي حسب التقديرات ستساوي أكثر من 250 مليار دولار في السنة القريبة المقبلة. هذا بينما بالتوازي لا يتضمن الاتفاق أي موقف من أعمال الإرهاب الإيرانية في أرجاء الشرق الأوسط والتي ستتلقى حقنة تحفيز اقتصادية غير مسبوقة.

هذا وانتقد مصدر سياسي رفيع المستوى الولايات المتحدة وقال: “انه في العام 2015 استعرضت الولايات المتحدة القذائف المخترقة للخنادق كي تري إيران ماذا سيحصل إذا ما رفضت. القدرات العسكرية يجب أن تكون جزءا من الخطاب إذا ما كانوا يريدون اتفاقا أطول وأقوى ولإسرائيل أيضا توجد قدرات خاصة بها”.

ومن جهته قال رئيس الوزراء يئير لبيد أول من أمس في تصريحه: إن ما هو موضوع على الطاولة هو اتفاق سيء. إذا ما وقع الاتفاق، فإنه لن يلزم إسرائيل. اسرائيل ستعمل بكل القوة كي تمنع عن إيران أن تصبح دولة نووية. هذا لن يحصل لأننا لن نسمح له أن يحصل”.