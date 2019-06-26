محاولة “وحداتية” جديدة مع كارلوس

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

محاولة جديدة للوحدات مع كارلوس

يستعد نادي الوحدات، لمحاولة جديدة مع المحترف البرازيلي كارلوس، لاقناعه بالرحيل عن الفريق، قبل انتهاء عقده الذي يستمر حتى نهاية الموسم الكروي المقبل.

الوحدات سبق وأن التقى كارلوس في عدة مرات، في محاولة لاقناعه بالرحيل، قبل أن تبوء محاولاته بالفشل.

ويسعى الوحدات لعقد جولة مفاوضات جديدة مع كارلوس في الأيام المقبلة، لاقناعه بالرحيل وفق تسوية مالية، في ظل غياب القناعة التامة بمستواه الفني.

ووفق المعلومات، فإن الوحدات لسعى للتعاقد مع طاقم من المحترفين الأجانب في الموسم المقبل، بعد أن يكون قد أنهى ارتباطاته مع المحترفين الحاليين. وينتظر أن يغادر المحترف التونسي سامي الهمامي عمان اليوم، فيما ما يزال السنغالي ديمبا في عمان، علما أن اللاعبين ينتهي عقدهما بنهاية الموسم الحالي.

الفيصلي يعلن ضم اللاعب العسولي

أعلن النادي الفيصلي، تعاقده مع اللاعب خالد العسولي، الذي لعب في الموسم الماضي مع فريق نادي شباب العقبة.

وأشار الفيصلي إلى تعاقد مع العسولي لمدة موسمين، متمنيا للاعب التوفيق بحثا عن مزيد من الألقاب.

يشار إلى أن العسولي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر أو في الجهة اليسرى، برز بشكل ملفت في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعله تحت انظار عدد من الأندية، قبل أن يظفر به الفيصلي.

أبو زريق يبدأ بإجراءات الإجازة أملا في الاحتراف بقطر

بدأ المدافع محمد أبو زريق، بإجراءات الحصول على إجازة من العمل، استعدادا لخوض تجربة احتراف جديدة في فريق معيذر القطري.

وأبلغ أبو زريق مسؤولية في العمل، تلقيه عرضا من معيذر، في انتظار وصول العرض الرسمي لإدارة العمل، تمهيدا لحسم موضوع الإجازة.

وكان اللاعب احترف الموسم الماضي في فريق نجران السعودي، حيث قدم مستويات فنية متميزة، دفعت نجران لعرض تجديد عقده.

جلسة “صفا” تجمع جمال محمود وعبدالحليم

استقبل المدرب جمال محمود أول من أمس، النجم أحمد عبدالحليم، في جلسة “صفا” عقدت في منزل المدرب محمود، لإزالة شوائب الخلاف الذي جرى بين الطرفين في الموسم الكروي الماضي.

وكان خلاف نشب بين محمود وعبدالحليم، عندما كان جمال يتولى تدريب الوحدات، وكان عبدالحليم لاعبا في الرمثا، حيث قام الأخير “بفرملة” على لاعب الوحدات يزن ثلجي، في مشهد رفع من وتيرة التصعيد الذي وصل إلى ذروته عندما خرج عبدالحليم بفيديو انتقد فيه جمال محمود.

واعتبر عبدالحليم في زيارته لجمال محمود، أن كلامه في الفيديو سيئ فهمه، وأنه يكن كل التقدير للمدرب الذي عبر بدوره ايضا عن اعتزازه بالنجم عبدالحليم الذي يعتبر أحد ابرز النجوم الذين انجبتهم الملاعب الأردنية. وشهدت الجلسة مصارحة، انتهت بإزالة كل الشوائب العالقة، وعودة المياه إلى مجاريها بين النجمين.

يشار إلى أن عبدالحليم، عاد للتو من رحلة احتراف مع فريق النصر العماني، شهدت تألقا واضحا له مع الفريق الذي احتل مركز الوصيف.

مدرب: لن أتفاجأ إذا ما توجه لاعبون للأعمال الحرة

أكد مدير فني معروف، أنه لن يتفاجأ إذا ما شاهد نجوما في الكرة الأردنية، يمتهنون الأعمال الحرة، لتأمين دخل مادي، بعد أن اصطدموا بظروف أنديتهم المالية الصعبة، التي تأزمت بعد إعلان تأجيل الموسم الكروي حتى شهر شباط (فبراير) المقبل.

وكشف المدرب عن استماعه من لاعبين في الأيام الأخيرة، لتذمر نجوم لا يقوون على الايفاء بالتزاماتهم المالية من “كفالات وشيكات وكمبيالات”، نتيجة غياب المردود المالي من الأندية، ما يهدد مستقبلهم، نتيجة الشكاوى التي قد يرفعها التجار أو البنوك ضد هؤلاء اللاعبين.

المدرب بدا حزينا لما آلت اليه كرة القدم في الوقت الحالي، متمنيا أن يكون الفرج قريبا.

أبو زمع يدعو لاعبيه للتدريب 13 المقبل استعدادا للرمثا

دعا المدير الفني لفريق نادي الوحدات لكرة القدم عبدالله أبو زمع، لاعبي فريقه لكرة القدم، للتجمع يوم 13 الشهر المقبل، استعدادا لملاقاة فريق نادي الرمثا يوم 19 من نفس الشهر، استعدادا لمباراة اعتزال اللاعب حسن عبدالفتاح التي تقام على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

ووفق المعلومات، فإن الوحدات لم يرسم خطته النهائية التحضيرية للموسم الكروي الجديد، في انتظار اتضاح الرؤيا النهائية بشأن المشاركة في بطولة الأندية العربية، حيث سبق للنادي وأن أعلن موافقته على المشاركة، في انتظار توقيع اتفاقية المشاركة في حال لم يغير الوحدات رأيه في هذا الموضوع.

عشاء ومكافآت للاعبي الجزيرة

دعت إدارة نادي الجزيرة، لاعبي فريقها لكرة القدم،، لحفل عشاء ينتظر أن يكون جرى يوم أمس في مزرعة رئيس النادي محمد المحارمة.

وعقب “الريمونتادا” التاريخية لفريق الجزيرة أمام الجيش السوري، دعت الإدارة لاعبيها لحفل عشاء، يتخلله توزيع مكافأة مالية قيمة، يفترض أن تكون المكافأة وصلت إلى 1000 دينار لكل لاعب وفق ما تم ابلاغه للاعبين.

محروس مرشح لخلافة أبو زمع في الأنصار اللبناني

اقترب نادي الأنصار اللبناني، من التعاقد مع المدرب السوري المعروف نزار محروس، لخلافة المدرب الأردني عبدالله أبو زمع في الإشراف على تدريب فريق كرة القدم في النادي اللبناني.

وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات ايجابية بين الطرفين، انتهت بالاتفاق على أن يرسل الأنصار تذكرة سفر للمدرب محروس، للمغادرة يوم غد الجمعة إلى لبنان، للدخول في مفاوضات مباشرة، أملا في توقيع عقد رسمي قريبا.

مدرب يشكو تراجع مستوى لاعبه بسبب المنتخب

شكا مدرب في أحد أندية المحترفين، تراجع مستوى لاعبه فنيا ومعنويا، بعد كل فترة توقف في أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وتجميع المنتخب للمعسكرات والمباريات.

وكشف المدرب عن توجيه رسالة للجهاز الفني للمنتخب بهذا الخصوص، دون أن يحصل على رد.

وأشار المدرب إلى أنه رصد تراجعا ملحوظا في مستوى اللاعب فنيا ومعنويا في الفترة التي تلت عودته من المنتخب، بسبب عدم اشراكه في المباريات، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستواه الفني ومعنوياته.

وتمنى المدرب أن يتم اشراك لاعبه في المباريات، أو عدم استدعائه في فترة مباريات النادي المهمة.

قائمة المنتخب الأولمبي تربك المتابعين

أحدثت تشكيلة المنتخب الأولمبي لكرة القدم التي أعلن عنها الجهاز الفني أول من أمس، ارباكا لعدد من اللاعبين والمتابعين، بسبب ضبابية المشهد وعدم اتضاح الصورة.

ويأتي هذا الارباك، بعد استدعاء 29 لاعبا كقائمة أولية، بحيث لم تشمل القائمة نجوم المنتخب الأولمبي الـ23 الذين شاركوا في التصفيات بالكويت، ليعتقد البعض أن المنتخب يسعى لتشكيلة جديدة.

ووفق المعلومات، فإن التشكيلة التي اختارها المنتخب الأولمبي أول من أمس، ضمت 29 لاعبا برزوا في الفترة الأخيرة، سيتم اختيار 5 منهم فقط، ليلتحقوا بالـ23 لاعبا الذين مثلوا المنتخب في التصفيات بالكويت، وبالتالي ارتفاع عدد المنتخب الأولمبي إلى 28 لاعبا، سيتم تقليصهم لاحقا الى 23 في القائمة النهائية التي ستمثل الأردن في النهائيات الآسيوية.

خطة الليلي للنهائي الآسيوي تتضمن معسكرا خارجيا

طلب المدير الفني لفريق نادي الجزيرة لكرة القدم شهاب الليلي، من إدارة النادي العمل على تأمين معسكر خارجي، في إطار التحضير للنهائي الآسيوي لمنطقة غرب آسيا الذي تقام مباراتيه ذهابا وإيابا أمام العهد اللبناني يومي 24 أيلول (سبتمبر) والأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.

ووزع الليلي خطة برنامجه حتى موعد المباراتين، والذي يتضمن مباريات تحضيرية ومعسكرا خارجيا وتدريبات محلية.

ويأتي طلب المعسكر الخارجي، في ظل حاجة الفريق لمباريات، لا سيما وأن الأندية المحلية ستكون في تلك الفترة في سبات لغياب المنافسات المحلية.

الحكم العبادي تجتاز اختبارات النخبة الآسيوية

اجتازت الحكمة الدولية إسلام العبادي، اختبارات دورة النخبة الآسيوية التي اقيمت في ماليزيا أمس الأربعاء، تمهيدا لاعتمادها لادارة بطولات القارية النسوية اعتبارا من بداية العام المقبل.

وباجتيازها اختبارات النخبة اصبح الأردن يضم حكمتي نخبة: اسلام العبادي وصابرين العبادي.

درويش مقيما لحكام الدحيل والسد

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مقيم الحكام الأردني ناصر درويش، للاشراف على مباراة الدحيل القطري ونظيره السد القطري ضمن مباريات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقام المباراة يوم 6 آب (أغسطس) المقبل على ستاد عبدالله بن خليفه التابع لنادي الدحيل، ويديرها طاقم حكام من اليابان.

نادي الرمثا يكرم مدينة الحسن الرياضية

كرم نادي الرمثا، إدارة مدينة الحسن الرياضية، لدورها في تفعيل ودعم الأنشطة الرياضية في منطقة الشمال خاصة، والمملكة عامة، خاصة في لعبة كرة القدم. وودعت إدارة الرمثا، إدارة مدينة الحسن إلى مقر النادي لتكريمهم، حيث سلم رئيس النادي رائد النادر دروعا تقديرية على مدير المدينة بسام الخلايلة، ومسؤول الملاعب معتصم عبدالله والمهندس غازي السرحان، كما تم تكريم مدير مجمع الأمير هاشم بالرمثا محمود الخب.

وتأتي هذه اللفتة من جانب الرمثا، في إطار الحرص على التواصل مع جميع المؤسسات، والتأكيد على ضرورة التشاركية في إطار البحث عن تفعيل الحركة الرياضية في المملكة بجميع الألعاب الرياضية.

وثمن المكرمون هذه المبادرة الرمثاوية التي تجسد انفتاح النادي على جميع المؤسسات.

مدربون يستفسرون عن قانونية دفع رسوم الشكوى

شهدت الأيام الماضية، استفسار عدد من المدربين، عن قانونية استيفاء مبلغ 400 دينار رسوم تقديم شكوى ضد الأندية.

واتصل أكثر من مدرب بمستشارين قانونين ومحامين، للسؤال عن قانونية هذا الاجراء، ومقارنته مع خطوة اتحاد الكرة بالغاء استيفاء رسوم الشكوى التي يقدمها اللاعب.

المدربون خرجوا بنتيجة مفادها، أن التعليمات ليست في صالحهم، وأن اجراء اتحاد الكرة باستيفاء رسوم شكوى من المدربين هو اجراء قانوني، بعكس استيفاء الرسوم من اللاعب وهو اجراء مخالف للتعليمات. المدربون وبعد أن حصلوا على استشارة تفيد بقانونية إجراءات الاتحاد، تمنوا على اتحاد الكرة معاملتهم بالمثل، والعمل على الغاء استيفاء الرسوم أسوة باللاعبين.

30 مشاركا في دورة الحكام المستجدين في الكرك

تختتم اليوم الخميس، فعاليات دورة الحكام المستجدين التي تنظمها دائرة تطوير التحكيم في اتحاد كرة القدم.

الدورة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتختتم اليوم، يشارك فيها 30 طالبا من جامعة مؤتة.

وتهدف هذه الدورة إلى أكتشاف المواهب التحكيمة، في إطار البحث عن رفد التحكيم الأردني بعناصر شابه قادرة على إكمال المسيرة.

الاتحاد يتفقد ملعب معان

تواصل دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم، جولاتها التفقدية على ملاعب كرة القدم، للوقوف على مدى جاهزيتها وتحقيق كافة متطلبات إقامة البطولات، استعداداً للموسم المقبل.

وزار وفد دائرة المسابقات أمس مجمع الأميرة هيا في معان، واطلع على جاهزيته لاستقبال مباريات نادي معان الموسم المقبل، ضمن بطولات المحترفين.

ويواصل الوفد اليوم الخميس جولاته التفقدية، بحيث يتم الكشف على ملعب شركة تطوير العقبة، لضمان جاهزيته لاستقبال المباريات.

يذكر أن دائرة المسابقات باشرت سابقا بالكشف على جميع الملاعب، التي تستضيف المباريات بكافة الدرجات والفئات العمرية.

كواليس النجوم

• “ريمونتادا” الجزيرة أمام الجيش السوري، رفعت كثيرا من أسهم لاعبي الفريق.. أحد المدربين أكد أن نجوم فريق الجزيرة سيكونون تحت رصد الأندية، خاصة ناديي الوحدات والفيصلي، لا سيما وأن عددا كبيرا من لاعبي الجزيرة ستنتهي عقودهم مع الفريق.. المدرب أكد أن كلامه الذي كان يقوله دوما للاعبيه بأن يلعبوا لأنفسهم بالدرجة الأولى، جسدته حالة لاعبي الجزيرة أمام الجيش، عندما كان اللاعبون هم المستفيدون من الفوز الذي سيرفع من قيمة عقودهم في المرحلة المقبلة.

• مدير فني لفريق محلي محترف، انتقد بشدة قيام إداري في النادي، بمفاوضة أحد اللاعبين دون علمه، ما دفعه للطلب وبشدة إلغاء أي اتفاقية مع لاعبين، من دون العودة اليه.. المدرب نجح في افشال الصفقة التي كان يرتب لها الإداري، طالبا من رئيس النادي ضرورة ابلاغ أي شخص من الإدارة بعدم التدخل في الأمور الفنية واختيارات اللاعبين.

• مسؤول في أحد أندية المحترفين، كشف عن محاولات بعد طرق، للتخلص من لاعبيه المرتبطين مع النادي بعقود مالية كبيرة.. المسؤول كشف عن محاولات لإجبار اللاعب على طلب الرحيل، أو وضع العوائق والعراقيل التي من شأنها التخلص من اللاعب بفسخ العقد أو اعارته لناد أخر.

• الشارع الرياضي بشكل عام، كان سعيدا جدا أول من أمس، “بالريمونتادا” التي صنعها الجزيرة أمام فريق الجيش السوري، ووضعت ممثل الكرة الأردنية في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.. الكثيرون امتدحوا أداء لاعبي الجزيرة، معتبرين أن هؤلاء النجوم الذين غيروا مزاج الشارع الرياضي بفوزهم، مؤهلين بشكل كامل للفوز بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم… المتابعون تمنوا أن ينجح الجزيرة في تأجيل كل ملفاته ومشاكله ويضعها جانبا، لحين انتهاء البطولة الآسيوية، وتحقيق انجاز يسجل للكرة الأردنية أولا، ثم للإدارة واللاعبين والمدربين… متابع أكد أن فوز الجزيرة أعطى الشارع الرياضي فسحة من الأمل، بعد خيبات الأمل التي تعرض لها الشارع الرياضي على صعيد المنتخب في الفترة الماضية.

• مدربون شاركوا في دورات تدريبية عقدتها الدائرة الفنية في اتحاد كرة القدم، طالبوا بعدالة أكبر في تقييم المشاركين وفقا لقدراتهم وليس لاسمائهم أو واسطاتهم، مستعرضين أمثلة كثيرة حدثت في الفترة الأخيرة، فضلوا عدم التطرق اليها علنا في الفترة الحالية.

• أحد الأندية العمانية، اجرى اتصالا مع مدرب أردني، لاستمزاج رأيه بشأن أحد اللاعبين المحليين، أملا في التعاقد معه.

• عدد كبير من نجوم كرة القدم المحلية، شاركوا في تقديم واجب العزاء لمسؤول مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية المهندس أحمد المهيرات لوفاة والده، كما شاركوا ايضا في تقديم واجب العزاء لمدير نادي اليرموك جهاد عطية… المهيرات وعطية يتمتعان بشعبية كبيرة في الوسط الرياضي لحسن تعاملهما مع الجميع.

• لاعبون في فريق الجزيرة لكرة القدم، أبدوا دهشتهم من ثقة المدير الفني للفريق شهاب الليلي، الذي سلمهم قبل مباراة الإياب أمام الجيش السوري، برنامج المرحلة المقبلة الذي يشتمل على خطة اللعب في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي.. الليلي سلمهم الخطة رغم الخسارة أمام الجيش ذهابا بنتيجة 0-3 في ثقة كبيرة للمدرب بقدرة لاعبيه على العودة في الإياب وهو ما حصل فعلا.

• اللاعب بهاء فيصل ينتظر تأشيرة دخول الأراضي القطرية، للالتحاق بنادي الشمال والخضوع للفحص الطبي، استعدادا للاحتراف في الفريق القطري.