محبو الجزيرة يعتصمون أمام وزارة الشباب – صور

عمان – الغد- اعتصم مجموعة من محبي نادي الجزيرة أمس، أمام وزارة الشباب، للتعبير عن امتعاضهم مما يجري في ناديهم الذي يعاني من ضائقة مالية صعبة، تسببت في احتجاب اللاعبين عن التدريبات، رغم بدء العد التنازلي للمباريات الرسمية التي تبدأ يوم 4 من الشهر المقبل، بلقاء الوحدات في مباراة كأس الكؤوس، ثم انطلاقة الدوري يوم 8 من الشهر المقبل.



وطالب المعتصمون، وزارة الشباب، بسرعة التدخل لإنقاذ الفريق، من خلال العمل على إنهاء الحجز المالي الذي فرضه رئيس النادي الأسبق سمير منصور بقرار من المحكمة، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة أيضا.



كما يواصل عدد من محبي الجزيرة، إقناع اللاعبين بالعودة للتدريبات، في ظل أهمية الاستحقاقات المقبلة، مع مواصلة الضغط باتجاه ضرورة الحصول على المستحقات المالية المتأخرة. -(أخبار النجوم)