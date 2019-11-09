محبو هواوي على موعد مع أحدث إصدارات سلسلة Y-Series قريبا

عمان – عوّدنا العملاق الصيني هواوي على المفاجآت السارة، خاصة فيما يتعلق بسلسلة هواتف Huawei Y-Series المعروفة بدمجها بين المواصفات العالية والأسعار الاقتصادية الملائمة للجميع.

واليوم، عشاق هذه السلسلة على موعد مع جهاز جديد سيتم إطلاقه قريبا في الأسواق.. ومع أنه لم يتم الإفصاح عن اسمه الرسمي بعد، ولم نتعرف على كل مواصفاته، إلا أننا على ثقة بأن الجهاز الجديد سيواصل مسيرة Huawei Y-Series بتقنياتها وإمكانياتها المتطورة. فالهاتف الجديد سيقدم كاميرا فائقة الوضوح تندمج مع تصميم جذاب وبطارية طويلة العمر!

ولا شك بأن هواوي لن تتنازل عمّا عوّدتنا عليها في إصداراتها السابقة، فجهازها الجديد سيأتي بتصميم جذاب وعصري وألوان خلابة وفريدة.

هذا كل ما نعرفه حتى اليوم، لكن ترقبوا الأخبار والتسريبات التي ستكشف المزيد عن جهاز Y-Series الجديد!