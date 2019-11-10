محبو هواوي على موعد مع أحدث إصدارات سلسلة Y-Series قريباً!

عوّدنا العملاق الصيني هواوي على المفاجآت السارة، خاصة فيما يتعلق بسلسلة هواتف Huawei Y-Series المعروفة بدمجها بين المواصفات العالية والأسعار الاقتصادية الملائمة للجميع.

واليوم، عشّاق هذه السلسلة على موعد مع جهاز جديد سيتم إطلاقه قريباً في الأسواق.. ومع أنه لم يتم الإفصاح عن اسمه الرسمي بعد، ولم نتعرف على كل مواصفاته، إلا أننا على ثقة بأن الجهاز الجديد سيواصل مسيرة Huawei Y-Series بتقنياتها وإمكانياتها المتطورة. فالهاتف الجديد سيقدم كاميرا فائقة الوضوح تندمج مع تصميم جذاب وبطارية طويلة العمر!

وتشير الأخبار “المسربة” عن الجهاز، إلى أن كاميرته الخلفية ستكون ثلاثية ومزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي من هواوي، في حين سيضم بطارية 4000 مللي أمبير تناسب عادات الاستخدام المختلفة. فمع هذه البطارية الضخمة ستتمكن من الاستمتاع بالألعاب المختلفة على الجهاز، أو قراءة الرسائل الإلكترونية، أو الاستماع للموسيقى المفضلة لديك، وغيرها من الأمور خلال اليوم كاملاً دون انقطاع. كذلك، أشارت أحد التسريبات إلى أن الهاتف سيضم سعة تخزين مطوّرة بشكل كبير بما يمنح المستخدمين الراحة التامة، كما تعد الشاشة الكاملة المطلقة قياس 6.59 بوصة، إحدى المواصفات المدهشة التي ضمّتها هواوي لهاتفها الجديد، حيث ستمنحك أفق رؤية عريض دون حواف، بألوان أكثر وضوحاً وإشراقاً.

ولا شك بأن هواوي لن تتنازل عمّا عوّدتنا عليها في إصداراتها السابقة، فجهازها الجديد سيأتي بتصميم جذاب وعصري وألوان خلابة وفريدة.

هذا كل ما نعرفه حتى اليوم، لكن ترقبوا الأخبار والتسريبات التي ستكشف المزيد عن جهاز Y-Series الجديد!