محتجون من أمام السفارة الأميركية: صفقة ترامب لن تمر – صور وفيديو

طلال غنيمات

عمان – شارك محتجون في وقفة قرب السفارة الأميركية في منطقة عبدون بعمان، ظهر اليوم، رفضا لـ”خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط”، التي تعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وأكد المشاركون رفضهم المطلق لـ”صفقة القرن”، قائلين إنها لن تمر حين رددوا هتاف “هاي الصفقة مبتمشيش”.

وررد المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد على رفض “الصفقة”، منها “يا شباب الأقصى التموا التموا..

صوت عالي من عمان لا للصفقة وامريكان”.ِ

وهتفوا “ندوسها ندوسها صفقة قرن ندوسها، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”. وأشاروا إلى التفافهم حجول الموقف الرسمي الأردني الرافض لخطة ترامب بترديدهم شعار “الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط”.

وأعلنوا رفضهم للسياسات الإدارة الأميركية في المنطقة بترديدهم شعارات منها “هذا الأردن أردنا يا ترمب حل عنا..هذا الأردن الاحرار رح يكسر قيد الفجار”.

وأشادوا بالمقاومة الفلسطينية حين هتفوا “عادت أرواح الشهداء مثل الطير الابابيل”، في إشارة إلى عملية الدهس التي شهدتها القدس المحتلة أمس وأدت إلى إصابة 14 إسرئيليا بينهم 12 جنديا، وما تبع إعلان صفقة القرن من احتجاجات واسعة في فلسطين المحتلة أدت إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات.