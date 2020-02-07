آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

محتجون من أمام السفارة الأميركية: صفقة ترامب لن تمر – صور وفيديو

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

طلال غنيمات

عمان – شارك محتجون في وقفة قرب السفارة الأميركية في منطقة عبدون بعمان، ظهر اليوم، رفضا لـ”خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط”، التي تعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وأكد المشاركون رفضهم المطلق لـ”صفقة القرن”، قائلين إنها لن تمر حين رددوا هتاف “هاي الصفقة مبتمشيش”.

وررد المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد على رفض “الصفقة”، منها “يا شباب الأقصى التموا التموا..

صوت عالي من عمان لا للصفقة وامريكان”.ِ

وهتفوا “ندوسها ندوسها صفقة قرن ندوسها، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”. وأشاروا إلى التفافهم حجول الموقف الرسمي الأردني الرافض لخطة ترامب بترديدهم شعار “الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط”.

وأعلنوا رفضهم للسياسات الإدارة الأميركية في المنطقة بترديدهم شعارات منها “هذا الأردن أردنا يا ترمب حل عنا..هذا الأردن الاحرار رح يكسر قيد الفجار”.

وأشادوا بالمقاومة الفلسطينية حين هتفوا “عادت أرواح الشهداء مثل الطير الابابيل”، في إشارة إلى عملية الدهس التي شهدتها القدس المحتلة أمس وأدت إلى إصابة 14 إسرئيليا بينهم 12 جنديا، وما تبع إعلان صفقة القرن من احتجاجات واسعة في فلسطين المحتلة أدت إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات.

مقالات ذات صلة

جاريد كوشنر، يتوسط بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب - (أرشيفية)

كوشنر يدافع عن خطة السلام ويدعو إلى التخلي عن “العادات” القديمة

منذ 22 دقيقة
صورة حرارية التقطتها طائرة بدون طيار - ارشيفية

طائرات بدون طيار تقيس درجات حرارة سكان الصين لمواجهة كورونا

منذ 33 دقيقة
قارب وسط أمواج خليج العقبة - الغد

العقبة: الأحوال الجوية وارتفاع مستوى الأمواج توقف حركة السفن

منذ 43 دقيقة
مشاركون في وقفة احتجاجية في إربد ينددون بصفقة القرن - الغد

وقفة احتجاجية في إربد: القدس عاصمة فلسطين وحق العودة مقدس (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock