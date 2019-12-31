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محتجون يهاجمون بوابة السفارة الأميركية في بغداد

منذ 47 دقيقة
السفارة الأميركية في بغداد
السفارة الأميركية في بغداد

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بغداد- هاجم محتجون عراقيون الثلاثاء البوابة الرئيسية للسفارة الأميركية في بغداد منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدف الأحد قواعد لفصيل عراقي موال لإيران ، واحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون “الموت لأمريكا”، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأميركية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.-(أ ف ب)

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