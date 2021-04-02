محترفون أجانب لا علاقة لهم بكرة القدم

عمان – الغد – عبر لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، عن دهشتهم للمستويات الفنية التي ظهر عليها لاعبون أجانب، حضروا للاحتراف والتجربة في الأندية المحلية.

وأقسم أحد اللاعبين، في تصريح لـ”الغد”، أن أحد المحترفين الأجانب الذين التحقوا للتجربة، لا علاقة له إطلاقا بكرة القدم، ولا يصلح حتى مشجعا للعبة، في ظل تهالك مستواه الفني، وابتعاده عن أبجديات كرة القدم. واستغرب اللاعبون موافقة الأندية على إبرام تعاقدات مع محترفين أجانب، لا يستحقون الاحتراف، مؤكدين أن الموسم الكروي الحالي سيكشف الكثير من الصفقات الفاشلة. -(أخبار النجوم)