محترفون أردنيون ينتظرون قرار الاتحاد القطري لحسم عودتهم

خالد الخطاطبة

عمان – أكد اللاعبون المحترفون والمدربون الأردنيون في قطر، أنهم ينتظرون قرار الاتحاد القطري لكرة القدم، قبل حسم عودتهم إلى عمان، في ظل توقف الانشطة الرياضية في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتوقع المدربون واللاعبون أن يصدر الاتحاد القطري بنهاية الشهر الحالي، قرارا يحسم فيه مصير المنافسات، وبالتالي اتخاذ قرار العودة على ضوء القرار القطري الذي ربما يعيد استئناف التدريبات بحسب توقعات البعض.

ويتواجد في قطر 11 محترفا ومدربا، حيث يلعب في الأندية القطرية بهاء فيصل “نادي الشمال”، أنس بني ياسين “المريخية”، محمد ابو زريق “نادي السيلية”، محمد ابو زريق “معيذر”، والمدربون ماهر اسماعيل “نادي أم صلال”، فهد القواسمي “نادي الدحيل”، سعيد العليا “نادي المريخية”، والمشرفون الفنيون ناصر حسان وعلاء العمرات وأحمد الدرزي، إلى جانب تواجد اللاعب منذر ابو عمارة الذي يخضع للعلاج في قطر.

وأكد نجم المنتخب الوطني انس بني ياسين، أنه لا يمكنه اتخاذ قرار العودة إلى عمان، إلا بعد معرفة قرار الاتحاد القطري المتوقع اتخاذه خلال الايام القليلة المقبلة.

واشار بني ياسين في تصريح لـ”الغد” من الدوحة، إلى التزامه بالتدريبات المنزلية، للحفاظ على الجاهزية البدنية لحين استئناف التدريبات الجماعية.

بدوره أكد المدرب ماهر اسماعيل، أن الأمور ما تزال ضبابية بشأن استئناف المنافسات، لافتا إلى توقعات بقرار من الاتحاد القطري لكرة القدم قريبا.

واثنى اسماعيل على الاجراءات التي تتخذها السلطات القطرية لمنع انتشار فيروس كورونا، متمنيا أن تشهد الفترة القريبة المقبلة، زوالا لجائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.

khaledkhatatbeh@alghad.jo