محترفو العقبة يهربون من “حظر الزرقاء”

خالد الخطاطبة

عمان – هرب محترفو فريق شباب العقبة لكرة القدم البرازيلي أوتيمار والليبيري ماركوس والفلسطيني محمود سلمي من الحظر الشامل في منطقة الزرقاء الجديدة، ليقيموا في شقتين جديدتين في منطقة جبل طارق، ليتمكنوا من الانتظام في التدريبات والمباريات بدوري المحترفين.

كما رافق المحترفين الأجانب في هذه الخطوة، لاعبا العقبة عمر شلوح وأحمد ابو نجيلا اللذان يسكنان ايضا في الزرقاء الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن فرضت الحكومة حظرا شاملا على منطقة الزرقاء الجديدة، بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وتواصل نادي شباب العقبة مع اتحاد كرة القدم يوم أمس، لتأمين اللاعبين في فندق أو شقق على نفقة الاتحاد، اسوة بما جرى مع لاعبي الرمثا بعد أن تم فرض حظر شامل على لواء الرمثا، لكن دون أن ينجح العقبة في اقناع الاتحاد الذي طلب من النادي التصرف في هذا الموضوع، لتقوم الإدارة باستئجار سكن جديد للاعبين الخمسة خارج منطقة الحظر.