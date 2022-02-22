محترف أجنبي في دوري المحترفين بـ600 دينار

خالد خطاطبة- علمت “الغد” أن أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تعاقد مع محترف أجنبي من دون مقدم عقد، وبراتب شهري يبلغ 600 دينار فقط.

وأكد مصدر في النادي، أن اللاعب الأجنبي وافق على هذا العقد، رغبة منه في اللعب في الدوري الأردني، أملا في الظهور بمستويات فنية متميزة، وبالتالي فتح أبواب الاحتراف أمامه من جديد وبمبالغ مالية أكبر.

المصدر الذي أكد الخبر، كشف أيضا عن عقود مالية متواضعة لمحترفين أجانب يلعبون في المنافسات المحلية، لافتا إلى أن ضعف القدرات المالية للأندية، تعتبر سببا في البحث عن محترفين أجانب بمبالغ مالية متواضعة.