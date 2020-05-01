محترف أفريقي يؤزم موقف الفيصلي وينتزع حكم “الفيفا” بتعويضه بـ76 ألفا (وثائق)

خالد الخطاطبة

عمان – اصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قرارا يقضي بالزام الفيصلي بدفع مبلغ 76540 دولار، للمحترف الافريقي دكور عبدالله، كتعويض مادي بسبب قيام النادي بفسخ عقده الذي ايمتد لعامين وفق ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين.

وكان الفيصلي تعاقد مع اللاعب الافريقي قبل حوالي عامين، دون أن يشركه في المباريات، وبهدف استثمار قدرات هذا اللاعب الشاب، الذي تم عرضه للعب في المنشية على سبيل الإعارة ، قبل أن يقوم الفيصلي بفسخ عقد اللاعب الذي توجه لتقديم شكوى رسمية في “الفيفا”.

وارسل الفيفا كتابا رسميا للنادي الفيصلي ولاتحاد كرة القدم بتاريخ 16 نيسان “إبريل” الماضي،، يعلن فيه الحكم الذي صدر بشأن قضية دكور، والبالغ حوالي 76 ألف دولار، مع الإشارة إلى حق النادي بطلب حيثيات القرار خلال عشرة ايام من اصدار الحكم، ومن ثم إمهال الفيصلي مدة 45 يوما للتنفيذ أو التعرض لتبعات عدم الإلتزام.

وساهم هذا القرار في تأزيم الموقف المالي للنادي الفيصلي الذي تلقى خلال ايام قليلة غرامات بقيمة 141 ألف دولار، بعدما شهدت الايام الماضية، صدور حكمين من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، يلزمان الفيصلي بدفع 40 ألف دولار للمحترف التونسي السابق شهاب بن فرج، و25 الف دولار للمحترف التونسي الأخر هشام السيفي، قبل ن يأتي موضوع المحترف الأفريقي دكور عبدالله الذي لا يعرفه الجمهور الفيصلاوي، بسبب عدم ظهوره مع الفريق، واكتفى فقط بالتوقيع دون أن يرتدي قميص النادي في المباريات، ما يجعله محط تساؤل عند الجماهير، خاصة فيما يتعلق بالفترة التي وقع بها وحيثيات التوقيع.

ووضعت شكاوي اللاعبين، النادي الفيصلي في موقف صعب، بعد أحكام الفيفا، التي يجب تطبيقها أو تعريض النادي لعقوبات إضافية، لا سيما وأن حال الفيصلي وكما هو حال جميع الأندية، يعاني من ضائقة مالية خاصة في هذه الفترة التي تتوقف فيها المنافسات والتدريبات، مع استمرار عقود اللاعبين.

وبات ملزما على الفيصلي دفع ثمن بعض الاخطاء التي كان يرتكبها في التعاقد مع محترفين، وعدم القدرة على صرف مستحقاتهم، ما تسبب في تراكم مبالغ كبيرة تحتاج في الوقت الحالي إلى مساعدة اتحاد الكرة، المطالب بصرف مستحقات الفيصلي المتأخرة، خاصة جوائز بطولتي الدوري والكأس، حيث يشير إلفيصلي إلى مطالبة الاتحاد بحوالي 180 الف دولار.

khaledkhatatbeh@alghad.jo