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محترف الجزيرة يغادر إلى الكويت

منذ 5 ساعات

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عمان – الغد – غادر المحترف السوري في فريق الجزيرة لكرة القدم أحمد ديب، أمس، متوجها إلى الكويت، بعد الاتفاق على فسخ عقده مع النادي قبل انتهاء الموسم الكروي رسميا.
ويخوض فريق الجزيرة المباراتين الأخيرتين بدوري المحترفين، من دون لاعبه السوري الذي كان يفترض أن يغادر إلى الكويت يوم الاثنين الماضي، قبل أن تدفعه حجوزات الطيران لتأجيل سفره حتى أمس.
إلى ذلك، وزعت اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة أول من أمس، جزءا من مستحقات الفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، بعد أن تسلمت من اتحاد الكرة الدفعة الأخيرة من التلفزيون الأردني. – (أخبار النجوم) 

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