محترف الرمثا الارجنتيني كونتي يشارك كوليبالي وعثمان الصيام

خالد الخطاطبة

عمان – لفت المحترف الارجنتيني في صفوف فريق الرمثا لكرة القدم كونتي، إهتمام المقربين منه في النادي، عندما بدأ التعايش مع أجواء رمضان، بل والمشاركة في صيام بعض الأيام، تقليدا للمحترفين الآخرين في الفريق السنغالي كوليبالي واللبناني ماجد عثمان، اللذين يحرصان على الصيام والقيام وقراءة القرآن خلال ايام وليالي شهر رمضان المبارك.

ويعيش المحترفون الثلاثة في شقق منفصلة، ولكن في بناية واحدة في مدينة اربد، ما يجعلهما يلتقيان كثيرا في ظل غياب التدريبات والمباريات والأنشطة، بسبب الحجر المنزلي، نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ومع دخول شهر رمضان المبارك، نشط المحترفان المسلمان السنغالي كوليبالي واللبناني ماجد عثمان، في الصيام والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل، الأمر الذي لفت إهتمام المحترف الارجنتيني كونتي(غير المسلم)، ما دفعه للاستفسار والسؤال عن الكثير من التفاصيل، خاصة المتعلقة بخصوصية شهر رمضان.

وفاجأ كونتي زميليه كوليبالي وعثمان، بطلب المشاركة في صيام بعض الايام والالتزام بذلك، ومن ثم مشاركتهما الافطار، وهو الأمر الذي أسعد المحترفين الآخرين، كما لفت اهتمام إدارة النادي.

ويعيش محترفو الرمثا الثلاثة اجواءا اسرية وايجابية، خففت من أثار الغربة والوحدة، ساعدهم في ذلك حرص إدارة النادي على التواصل معهم سواء عبر الاتصالات، أو من خلال الزيارات الدائمة التي تقوم بها الإدارة، خاصة عضو الإدارة والناطق الإعلامي محمد ابو عاقولة، وذلك لتوفير كافة احتياجاتهم في هذه الظروف الصعبة.

يشار إلى أن محترفي الرمثا، يواظبون على تدريبات يومية منزلية، للحفاظ على جاهزية نسبية لحين السماح باستئناف التدريبات الخارجية، تمهيدا لبدء المنافسات.

إلى ذلك، حيت إدارة نادي الرمثا، ما اسمته بـ”فزعة” اللاعبين والمدربين تقديرا لظروف النادي، من خلال التوافق بين الإدارة والفريق، بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 30% حتى نهاية الموسم، معتبرة أن ذلك ليس بغريب على منظومة نادي الرمثا.

الجدير بالذكر أن اتفاق إدارة الرمثا مع اللاعبين والمدربين على تخفيض الرواتب بنسبة معينة، بات انموذجا لأندية أخرى اشادت كثيرا بما جرى في الرمثا، وتسعى لتطبيقه مع فرقها.

khaledjhatatbeh@alghad.jo