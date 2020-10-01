خالد الخطاطبة

عمان – اشهر المحترف السنغالي في صفوف فريق النادي الفيصلي لكرة القدم دومنيك ميندي اسلامه، عندما قام بالسجود لله شكرا بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى السلط أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وكانت “الغد” اشارت قبل حوالي شهر، إلى اشهار أحد المحترفين الاجانب في دوري المحترفين اسلامه، دون الإشارة إلى ميندي، بسبب رغبة اللاعب باشهار اسلامه أمام والدته المسلمة.

دومينك الذي ولد من أم مسلمة، عاش مع والده، فيما اخويه الآخرين عاشا مع أمهما، حيث اعتنقا الاسلام، فيما اعتنق هو المسيحية بسبب عيشه مع والده.

ميندي ومنذ أن وصل إلى الفيصلي في فترة الاحتراف الثانية، بدأ يسأل عن الصلاة والقرآن، بعد أن شاهد عددا من اللاعبين الملتزمين دينيا أمثال حارس المرمى معتز ياسين الذي لعب دورا كبيرا في اسلام دومنيك، ليبدأ المحترف يستمع لدروس عن الدين الإسلامي قبل أن يقتنع به.

وشهد شهر رمضان الماضي مشاركة دومنيك في صيام الشهر الفضيل، كما حرص على ذبح اضحية في عيد الاضحى، والالتزام بالصلوات، وقراءة القرآن، حيث كان يقرأ القرآن المترجم إلى اللغة الفرنسية، وكان يلجأ إلى معتز وبقية الاصدقاء، للسؤال عن بعض الآيات والمقصود فيها، وما تنص عليه، ليبدأ رويدا رويدا يتفقه في الدين.

ويحرص دومنيك حاليا على الالتزم بالصلوات الجماعية برفقة لاعبي الفيصلي، والالتزام بتعاليم الاسلام قدر المستطاع، بعد أن اشهر اسلامه.

وكانت مباراة الفيصلي أول من أمس، فرصة لاشهار اللاعب اسلامه عندما سجد شكرا لله.

لاعبو الفيصلي كشفوا لـ”الغد” عن سعادتهم باسلام المحترف دومينيك، متمنين له التوفيق في حياته الخاصة وفي حياته الرياضية.