محترف الفيصلي فاسكيز يتجول في ربوع الأردن

عمان – الغد – وجد المحترف الأرجنتيني في صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم فاسكيز، الفرصة سانحة أمامه للقيام بجولات سياحية ترفيهية في ربوع الأردن، مستفيدا من عقده مع الفيصلي، ومستفيدا من عدم قناعة مدربي الفيصلي بقدراته الفنية، ما جعله يجلس على المدرجات في المباريات الأخيرة.

ورصدت جماهير الفيصلي محترف فريقها فاسكيز، يقوم برحلة سياحية في البحر الميت في الأيام الأخيرة، مستفيدا من غياب الضغط الفني والنفسي عنه، في ظل عدم اشراكه في المباريات.

وبدا جمهور الفيصلي متحفظا على صفقة فاسكيز، الذي لم يشارك حتى الآن سوى في دقائق معدودة في مباراتين تقريبا، بسبب عدم قناعة المدربين بمستواه، رغم أن لاعبين في الفيصلي، اعتبروا أن المحترف الأرجنتيني يعتبر مهاجما مؤثرا وفاعلا في منطقة الجزاء، ويحتاج فقط ليأخذ فرصته. – (أخبار النجوم)