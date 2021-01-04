محترف الفيصلي يشارك في “التقسيمة”

عمان – الغد – شارك المحترف الأرجنتيني في صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم لوسيانو فاسكيز، في تقسيمة الفريق أول من أمس، بعد غياب طويل بداعي الإصابة.

وانشغل المحترف في الفترة الماضية، بعملية التأهيل باشراف شادي العاصي، قبل أن يشارك بتدريبات اللياقة البدنية، ومن ثم الوصول أول من أمس للمشاركة في اللعب خلال التدريب.

ولا يتوقع أن يزج الفيصلي بمحترفه الأرجنتيني في المباراة المقبلة، بسبب عدم جاهزيته وغيابه الطويل عن المنافسات.

المحترف الذي استقطبه الفيصلي بداية مرحلة الاياب من دوري المحترفين، لم يشارك في المباريات إلا في دقائق معدودة. – (أخبار النجوم)