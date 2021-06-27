محترف الفيصلي يصل ألمانيا ويلوح بـ”فيفا”

عمان – الغد – وصل المحترف اللبناني في فريق الفيصلي لكرة القدم هلال الحلوة إلى المانيا، للاقامة هناك، بعد أن وجد صعوبة في مواصلة اللعب مع الفيصلي، في ظل عدم تسديد مستحقاته المالية.

ووجه اللاعب انذارا رسميا للنادي، لصرف مستحقاته، من دون أن يجد ردا إيجابيا، لتنتهي فترة الانذار، وبالتالي إمكانية فسخ العقد.

وأكد المحامي عماد حناينة الموكل بالدفاع عن الحلوة، أن لاعبه ينتظر فقط مستحقاته، كما أنه يطالب ايضا بتعويض إضافي وفق القوانين والتعليمات، وفي حال لم يحدث ذلك فإن المحترف سيتوجه فورا إلى الاتحاد الدولي “فيفا”. وردا على بيان النادي الفيصلي الذي صدر أمس قال: هذا البيان لا يؤثر إطلاقا على القضية، وهو بيان للاستهلاك الجماهيري، مشيرا إلى أن الفيصلي لو كان مهتما فعليا بالقضية، لأقدم على تسديد مستحقات اللاعب، خاصة وأن النادي سبق وأن اعترف بـ11 ألف دولار للاعب.

وكان الفيصلي اصدر بيانا أمس قال فيه، إن المحترف اللبناني هلال الحلوة عاد إلى الأردن الخميس الماضي، قبل أن يغادر إلى تركيا من دون علم ناديه.

وقال المدير الإداري للفريق ثامر العدوان في البيان: الفيصلي أبلغ الحلوة بعد وصوله إلى الأردن، بموعد التدريبات حيث كان يفترض أن يتواجد في الملعب، لكنه لم يحضر”.

وأضاف: “حاول الفيصلي التواصل مع اللاعب لمعرفة سبب تغيبه عن التدريبات، لكن المحاولات باءت بالفشل لكونه قد أغلق هاتفه. -(أخبار النجوم)