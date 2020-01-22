محترف مصري يبلغ 74 عاما ينضم الى نادي 6 اكتوبر – فيديو

القاهرة – اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهو عز الدين بهادر (74 عاما) الذي انضم الى صفوف نادي 6 أكتوبر ضمن الدرجة الثالثة.



وأعلن بهادر انه يستعد لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات الرسمية.



واعلن وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ان اللاعب ومسؤولي النادي انهوا اجراءات قيده وتم تسجيل اللاعب في قائمة ناديه وسجلات الاتحاد.



وبحسب بطاقة الهوية التي نشرها الاتحاد المصري على موقعه الرسمي فان بهادر مولود في 3 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1945، اي انه يبلغ حاليا 74 عاما و79 يوما.-(أ ف ب)