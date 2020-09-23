محترف يقدم شيكا بدون رصيد.. بيان لـ10 أندية يطالب بـ60 ألفا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أندية المحترفين تطالب الاتحاد بـ60 ألف دينار كدعم

طالبت أندية المحترفين لكرة القدم، خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأربعاء في مقر النادي الأهلي، اتحاد الكرة بضرورة دعم كل ناد بمبلغ 60 ألف دينار، من قيمة الدعم الذي قدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والاتحاد الآسيوي خلال الفترة القليلة الماضية.

وأصدرت الأندية العشرة (الفيصلي والأهلي والرمثا والحسين إربد ومعان وسحاب والسلط وشباب العقبة والصريح وشباب الأردن)، بعد احتجاب ممثلين عن ناديي الوحدات والجزيرة بيانا، أكدت عدم كفاية الدعم المادي.

وتاليا نص البيان: “بعد الاطلاع على بيان اتحاد كرة القدم، الخاص بتوزيع تعويضات الاتحاد الدولي “فيفا”، ونظرا لسوء الأوضاع المالية التي تمر بها كافة الأندية، فإن الأندية ترى أن هذا التعويض الهامشي لا يضمن استدامة الأندية باستكمال دورها في الدوري، والذي وافقنا على المشاركة به، بناء على وعودكم بضمان تعويض الأندية من أي دخل يصلكم إضافة الى دعم التلفزيون والبنك العربي، وترى الأندية مجتمعة وبكل حيادية أن الدعم المتوقع يجب أن لا يقل عن مبلغ 60 ألف دينار من أصل دعم فيفا والاتحاد الآسيوي، لكل ناد كحد أدنى حتى نتمكن من استكمال الدوري لتلبية أدنى متطلبات اللاعبين والأجهزة الفنية، لاستكمال كافة نشاطات اتحاد كرة القدم، آملين منكم الرد بأسرع وقت”.

غضب شلباية يصيب اتحاد الكرة بسبب الباب المغلق

اصاب غضب عضو مجلس إدارة الوحدات ومدير نشاط الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية، اتحاد كرة القدم يوم أمس الأربعاء، بعد أن تفاجأ بمنعه من دخول مبنى الاتحاد لتسلم شيك بقيمة مستحقات النادي البالغة حوالي 17 ألف دينار.

وتسببت هذه الحركة في إثارة غضب شلباية، الذي راح يوجه بصوت مرتفع انتقادات عنيفة للاتحاد وكوادره، التي قامت بمنع شخصية رياضية معروفة لها صولات وجولات في كرة القدم الأردنية، الأمر الذي دفع موظفي الاتحاد للخروج لمعرفة ما يجري، ومن ثم محاولة اقناع شلباية بالتهدئة، ودعوته لدخول مقر الاتحاد وتسلم الشيك، وهو ما رفضه شلباية الذي عاد ادراجه دون استلام الشيك”.

واعتبر شلباية خلال لحظات غضبه، أن الأمين العام السابق في اتحاد الكرة سيزار صوبر، كان يغلق الدرج داخل الاتحاد أمام الحضور، لتأتي الأمين العام الجديدة سمر نصار وتغلق الباب الخارجي”.

القصة بدأت عندما توجه شلباية إلى مقر الاتحاد لتسلم الشيك، ليتفاجأ بالموظف الموجود الذي طلب منه عدم الدخول بناء على التعليمات التي جاءت بسبب جائحة كورونا، خاصة بعد تعدد الحالات في الرياضة الأردنية، ليعرض الموظف احضار الشيك.

شلباية تفاجأ بهذا التصرف، ليطلب الدخول لمقابلة “س” من الموظفين، ليرد الاتحاد بأنه غير موجود، ثم “ص” غير موجود، لترتفع وتيرة غضب شلباية الذي وجه انتقادات عنيفة لهذا التصرف الذي اعتبره غير مبرر، ما دفع الموظفين للهرولة نحو شلباية لمحاولة تهدئة واقناعه بسبب هذا الإجراء، قبل أن يوجهوا له الدعوة للدخول، وهو ما رفضه “أبو فراس” الذي احتج على المبدأ، وهذا التصرف غير المبرر، حتى لو كان من باب الاحتياطات الطبية التي يمكن تلافيها. شلباية رفض محاولات الموظفين لإرضائه، واصر على مغادرة الاتحاد دون الدخول، ودون تسلم الشيك الذي عاد محاسب النادي وتسلمه.

17 ألف دينار لأندية المحترفين

صرف اتحاد كرة القدم، حوالي 17 ألف دينار، لكل نادي من أندية المحترفين، وذلك كبدل دفعة من حقوق البث التلفزيوني، إلى جانب دفعة من البنك العربي. وحصل كل ناد على شيك يتضمن حوالي 17 ألفا، بحيث يشتمل هذا الرقم على مبلغ 15840 دينارا من التلفزيون، و1211 من البنك العربي.

منصور يرفع الحجز عن الجزيرة مقابل 50 % + 25 %

توصلت اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة، إلى اتفاق مع الرئيس الأسبق للنادي سمير منصور، على رفع الحجز عن الجزيرة، بعد أكثر من جلسة مفاوضات شهدت مدا وجزرا، قبل التوصل لصيغة تفاهمية.

وأكد منصور في تصريح لـ”الغد”، موافقته على رفع الحجز عن النادي، بعد الاتفاق على التفاصيل المالية.

وكشف منصور عن طبيعة الاتفاق الذي ينص على أن يتقاضى من كل مبلغ يأتي من الاتحاد الآسيوي لصندوق النادي ما نسبته 50 %، فيما يحصل على ما نسبته 25 % من المبالغ التي تأتي بانتظام لصندوق الجزيرة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، مثل بدل البث التلفزيوني والرعاة وغيرها من الأمور.

وأشار منصور إلى أنه ورغم الظروف التي شهدتها القضية، إلا أنه وحبا لنادي الجزيرة، قرر الموافقة على رفع الحجز، متمنيا للنادي وفرقه تحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة، تليق بعراقة هذا النادي.

محترف يشتكي ناديه بسبب شيك بدون رصيد بقيمة 5 آلاف

قدم محترف أجنبي في صفوف أحد أندية المحترفين، شيكا بقيمة 5 آلاف دولار، بسبب عدم وجود رصيد للنادي في البنك، وبالتالي عدم القدرة على صرف الشيك.

المحترف منح أحد المحامين الضوء الأخضر لبدء الإجراءات القانونية، التي ربما تطول شخصين في النادي، خاصة وأن هذا المحترف بات على اطلاع كبير بالتفاصيل القانونية التي اكتسبها في مثل هذه المواقف.

وتفيد المعلومات، أن الموقف مرشح للتصعيد بين المحترف والنادي، في حال لم تتدخل أطراف أخرى لحل الموضوع وديا.

يشار إلى أن عددا كبيرا من نجوم الكرة الأردنية، اعتادوا على الحصول على شيكات بدون رصيد، حيث ذهب بعضهم للمحاكم، فيما تتريث الغالبية العظمى من اللاعبين، لحين الحصول على المبلغ في وقت لاحق وربما بالأقساط.

منتخب النشامى ينتظر ستيفان ومالوش

ينتظر المنتخب الوطني لكرة القدم، التحاق المدرب العام البلجيكي ستيفان، ومدرب اللياقة البدنية كريم مالوش، اللذان يتواجدان خارج المملكة منذ بدء جائحة كورونا. ويتواجد ستيفان حاليا في بلجيكا، فيما يتواجد مالوش في بريطانيا.

وكان يفترض أن يصل المدربان إلى عمان يوم 17 الحالي، قبل أن يتأجل وصولهما بسبب ظروف الطيران حتى يوم أول من أمس، ولكن دون أن يتمكنا من الحضور لنفس السبب، في انتظار التحاقهما بمنتخب النشامى في أقرب وقت.

ذات راس يتعجب من رد الاتحاد بشأن هبوطه المتوقع

كشف نادي ذات راس عن تعجبه من رد اتحاد كرة القدم، بشأن الأزمة التي يعيشها حاليا، والتي تدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أي وقت، لإعلان قرار هبوطه لمصاف أندية الدرجة الثانية.

ويحرص رئيس نادي ذات راس، على الترحال يوميا من الكرك إلى مقر الاتحاد، لطلب مساعدة الأخير، من خلال تأمين مبلغ مالي يساعد في اغلاق ملف المدربين الأجانب المشتكين، تمهيدا لتجنب القرار المتوقع من “الفيفا” بهبوط الفريق.

ذات راس وفي زيارته الأخيرة للاتحاد، تلقى ردا من الاتحاد مفاده أن النادي متوقع هبوطه في أي وقت بقرار من الاتحاد الدولي، وأن على الإدارة العمل بأسرع وقت لحل الموضوع.

ذات راس بدا متعجبا بشكل أكبر، عندما اتصل به مندوب أندية الدرجة الأولى في اتحاد الكرة، وأبلغه أن الهيئة التنفيذية بحثت موضوع نادي ذات راس، وأن موضوع الدعم ليس بيد الهيئة التنفيذية، وأن الموضوع تم رفعه لرئيس الاتحاد.

ذات راس اعتبر أن الهيئة التنفيذية هي المخولة بتقديم المساعدة اذا ما أرادت ذلك، مؤكدا أن النادي يعيش في أزمة غير مسبوقة، وانه يتحمل كل ما يجري، ولكن الوقت الآن ليس للعتب وتبادل اللوم، وإنما لمساعدة ذات راس على تجاوز الأزمة.

الحافي مقيما لحكام الدحيل القطري والتعاون السعودي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين الخبير التحكيمي الدولي اسماعيل الحافي، مقيما لحكام مباراة الدحيل القطري والتعاون السعودي التي تجري اليوم في قطر، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وبدا واضحا اناطة الاتحاد الآسيوي بالحافي العديد من المهام في مباريات قوية وصعبة، في مؤشر على الاحترام الكبير والتقدير الذي يحظى به الحافي لخبرته في هذا المجال.

عشاء وكلمات تحفيزية للاعبي الحسين قبل “ديربي الشمال”

دعا مدير نشاط كرة القدم في نادي الحسين إربد، المهندس ليث أبو عبيد، لاعبي فريقه لكرة القدم لحفل عشاء، اقيم أول من أمس في مقر النادي، في إطار الدعم المعنوي للاعبين، قبل مباراة الفريق اليوم أمام الرمثا، في مباراة “ديربي الشمال” التي تحظى بإهتمام الفريقين، بعيدا عن ترتيبهما على سلم الدوري.

الحفل الذي حضرته الإدارة والجهاز الفني، اشتمل على كلمات تحفيزيها القاها رئيس النادي صهيب الخصاونة، وليث أبو عبيد، والمدير الفني عثمان الحسنات، واللاعب زيد جابر، أجمعت على أهمية مباراة اليوم.

شركة توزع “الكمامات” على لاعبي الوحدات

قامت شركة متخصصة في طباعة الأرقام وأسماء اللاعبين على الملابس الرياضية، بتوزيع كمامات على لاعبي فريق الوحدات لكرة القدم، حيث حملت كل كمامة اسم ورقم اللاعب. وجاءت هذه المبادرة من الشخص المعني في الشركة مصطفى أبو الروس، في مبادرة رمزية استحقت اشادة وتقدير الوحداتية.

الكاميروني جاستن يباشر تدريباته مع السلط

باشر المحترف الكاميروني في فريق السلط جاست منغالو، تدريباته مع الفريق، بعد انتهاء فترة حجره في الفندق.

منغالو جاء من بلد مصنف من الدول الخضراء، وبالتالي عدم الحاجة لحجر منزلي، ما ساعده على الالتحاق بتدريبات فريق السلط، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وسيخضع المحترف لبرنامج تدريبي خاص، لرفع درجة جاهزيته، املا في الاستفادة منه في المرحلة المقبلة التي تشهد ارتفاعا في وتيرة إصابات لاعبي الفريق الذي يقدم أداء تصاعديا جيدا.

اليرموك يدرس أرسال لاعبيه في رحلة “انسجام” إلى العقبة

يدرس نادي اليرموك، ارسال لاعبي فريقه لكرة القدم يوم السبت المقبل، إلى مدينة العقبة، في رحلة هدفها توفير حالة من الانسجام بين اللاعبين، خاصة وأن الفريق يضم حوالي 8 لاعبين جدد، ولاعبين من سن 20.

وأعلن اليرموك أنه يدرس إقامة مباراة ودية في العقبة مع أحد الأندية، مؤكدا أن هناك أهدافا للرحلة ستساعد الفريق فنيا ونفسيا، خاصة وأن تكاليف الرحلة تعتبر مقبولة.

وكان اليرموك أعلن أول من أمس، التعاقد مع لاعبين جدد أمثال حارس المرمى فواز الحمدات وسامر سميح وغيرهم.

كواليس النجوم

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتفق مبدئيا على ضم أحد اللاعبين المحليين المميزين، للعب في الفريق خلال الفترة المقبلة.. اللاعب المميز والخبير، وافق مبدئيا على اللعب للنادي كلاعب هاو.. النادي أكد أنه سيوقع مع اللاعب قريبا، في حال لم تطرأ اية مستجدات، لا سيما وأن البعض يحاول اقناع اللاعب بتأخير توقيعه، لحين انتهاء مرحلة الذهاب.

• مصادر في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، توقعت أن يتم الاستعانة بمدير فني أجنبي خلال مرحلة الاياب من الدوري مع مساعد محلي… هذه المعلومة سبق وأن ذكرها أيضا عضو هيئة إدارية سابق.

• المدير المالي في اتحاد الكرة إبراهيم بصبوص يغادر عمله بنهاية الشهر الحالي، ليتبقى في هذه الحالة مديرين ماليين فقط.. الفترة الماضية تواجد فيها 3 مدراء ماليين.

• عدد من رابطة وجماهير نادي الحسين إربد لكرة القدم، قاموا أول من أمس بزيارة إلى نجم الفريق أنس العسولي الذي خضع الاسبوع الماضي لعملية في الركبة.. أنس ورغم مرور فترة قصيرة على التحاقه بالحسين إربد، إلا أنه يحظى بحب واحترام الجماهير، لادائه الفني الجيد ودماثة خلقه.

• توقعات كثيرة بأن تشهد بعض الفرق في دوري المحترفين، خلال مرحلة الاياب من الدوري، تغييرات ملحوظة من خلال انتقال لاعبين، وفسخ عقود آخرين، وابعاد محترفين أجانب، خاصة وأن فترة الانتقالات الشتوية، تبدأ مباشرة بعد نهاية مرحلة الإياب يوم 10 الشهر المقبل.

• ظاهرة انتقاد أرضية ملعب ستاد الحسن عادت للظهور، في مباراة الصريح والسلط التي جرت أول من أمس بدوري المحترفين، خاصة من قبل لاعبي السلط الذين اعتبروا أن الأرضية ليست مناسبة للعب، وانها تسببت في تعدد إصابات اللاعبين.. الطريف في الموضوع أن أحد إداريي الفريقين، تعرض للإصابة بسبب حفرة في أرضية الملعب وفق ما أكده الإداري نفسه.

• ارتفاع وتيرة الإصابات بين اللاعبين، بدأت تؤرق المدربين الذين وجدوا انفسهم أمام خيارات صعبة في المباريات، نتيجة غياب اللاعب البديل الجاهز الذي يتمتع بنفس مستوى اللاعب الأساسي أو حتى أقل قليلا.