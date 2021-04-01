محجوب ويونس يشاركان في أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – تلقى عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة السابق طه محجوب، دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك للإشراف على نزالات منافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو بصفته مندوبا للاتحاد الدولي (ITO)، كما تلقى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد يونس عبدالكريم دعوة للإشراف على إدارة نزالات البطولة.

ومن المقرر أن يكون محجوب ضمن الكادر الفني للاتحاد الدولي للإشراف على بطولة العالم للشباب والمقررة إقامتها في العاصمة البولندية وارسو خلال الفترة 10-21 نيسان (أبريل) الحالي. كذلك لإتمام التصفيات الأوروبية والتي من المقرر إقامتها في باريس الفرنسية خلال شهر أيار (مايو) المقبل. وكذلك لإدارة منافسات بطولة آسيا للرجال والمقررة في نيودلهي الهندية خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وكان محجوب قد أدار العديد من البطولات العالمية، أبرزها بطولتي العالم في شيكاغو وميلانو، والعديد من المحطات التأهيلية إلى أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والعديد من بطولات الأمم الآسيوية.

كما أدار الحكم الدولي يونس عبدالكريم العديد من البطولات العالمية، آخرها المشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو والتي جرت في العاصمة السنغالية دكار، وشارك في إدارة التصفيات الأوروبية التي أقيمت في لندن العام الماضي، وسيتم استكمالها في باريس، وسيشرف عبدالكريم على إدارة نزالاتها إلى جانب المشاركة في بطولة آسيا في نيولدلهي الهندية.