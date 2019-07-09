محركات السيارات تصدح في سباق الدفع الرباعي بمنتزة غمدان الجمعة – فيديو

أيمن وجيه الخطيب

عمان – تشتعل المنافسة بين المتسابقين 42 من الأردن وفلسطين ولبنان على لقب الدفع الرباعي الثاني يالذي ينطلق عند الساعة 8.30 صباح يوم الجمعة المقبل في منتزة غمدان لبلوغ منصة التتويج ورفع رصيدهم من النقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي.

ويدخل السائقون التدريبات استعدادا للسباق يوم الخميس سيرا على الأقدام استعدادا للمنافسة على لقب السباق.

ويعد مسار السباق من أصعب المسارات لسباقات الدفع الرباعي حيث يواجه السائقين تضاريس طبيعية وأخرى صناعية، والتحدي الأكبر سيكون بين الألة والمتسابق في مراحل السباق.

ويتكون السباق من جولتين الأولى تأهيلية لكافة المتسابقين والثانية هي لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون ، ويقام السباق برعاية إطارات “بي اف جودريتش” الداعم الرسمي للبطولة.

وجوه فتية ذات دماء جديدة

المشاركون القادمون من فلسطين يشكلون قوة ضاربة في السباق ويبلغ عددهم 5 متسابقين مع ملاحيهم فيما يشارك في السباق متسابق وحيد من لبنان وباقي المشاركين يمثلون الأردن في السباق ويبلغ عددهم 36 متسابقا.

وتصدح محركات المشاركين في السباق ضمن بطولة الأردن للدفع الرباعي بمشاركة، وجوه فتية ذات دماء جديدة في عالم المحركات القوية أو جبال العضلات، من الأردن وفلسطين .

وهو أمر يضعهم تحت تحد كبير لإثبات ذاتهم على ساحة المنافسة ويشتمل السباق على العوائق المائية إضافة إلى العقبات الطينية والكثبان الرملية والبرك المائية.

وكان قد حقق المركز الأول في سباق تحدي الدفع الرباعي الأول خالد القرعان – فيصل أبو طالب – جيب رانجلر بزمن 2.04 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني عماد أبو دبور – أحمد أبو دبور (فلسطين) بزمن 2.06 دقيقة. وحل في المركز الثالث غيث قبطي – صبحي التميمي – رينج روفر كلاسيك بزمن 2.15 دقيقة.

وحل في المركز الرابعأحمد شاكر- نديم سبانخ – جيب رانجلر بزمن 2.19 دقيقة وجاء في المركز الخامس وسيم أبو جابر وساعده محمد الكسبي – تويوتا فوررنر بزمن 2.26 دقيقة .

المشاركون في السباق Entry List

رعد ازماف – ناصر العمرو – تويوتا هايلوكس، زكريا مصبح – عمر مصبح – جيب ويلز، عبدالله حيمور – فاروق هزاع – نيسان باترول، غيث قبطي – صبحي التميمي – رينج روفر كلاسيك، سامي مسركي – أديب فانوس – لاند روفر ديفيندر، ثابت مهيرات – محمد مهيرات – سوزوكي ساموراي، عبدالله الشيشاني- فريد الشيشاني – لومي باغي ، جيمي أعقوبيان (لبنان) – عماد أبو حلتم (الأردن) – لاند روفر ديفيندر، محمد مصبح – أوس العتوم – نيسان باترول، عبد اللطيف سمعان – حمزة أبو طوق – تويوتا هايلوكس، توفيق حريز (فلسطين) – عدي حريز (فلسطين) – نيسان باترول، ناصر ميادمه – بشار الكردي – سوزوكي جراند فيتارا، هيثم العبادي – عاهد صلاحات – رينج روفر كلاسيك، علاء غيناجوق – حسام الجوري – تويوتا فوررنر، صهيب البدور – ناصر أبو عبوده – تويوتا هايلوكس، راكان ثوابي – طارق الكيالي – سوزوكي ساموراي، خليل البلاوي – أشرف حواتمة – تويوتا فوررنر، سيف رمان – محمد آدم – جيب شيروكي، جهاد العدوان – أكرم الزيق – جيب شيروكي، فارس نفش – شامل حاتوقاي – جيب شيروكي، خليل الرجبي (فلسطين) – مروان شريف (فلسطين) – جيب رانجلر، معتز سليمان – محمد سليمان – جيب رانجلر، محمد الزعبي – حمدان عوامله – جراند فيتارا، يحيى صوبر – ضرغام رستم – لاند روفر ديفندر، إبراهيم دياب – فيصل أبو طالب – شيفروليه سيلفرادو، غازي الياس – دانييل حمف – لادا نيفا، إيهاب العلان – ناورز ومار – تويوتا فوررنر، معن النهار- فراس الموسى – رينج روفر كلاسيك، بهاء داغر (فلسطين) – فائق خميس (فلسطين) – جيب رانجلر، محمد أبو عواد – عمار عساف – سسوزوكي ساموراي، إبراهيم الكوبري (الأردن) – رسلان سعيد (فلسطين) – سوزوكي فيتارا، جعفر صلحيات – أحمد زرزر – لادا نيفيا، زورابيك جانبيك – نورز شردم – تويوتا هايلوكس، وسيم أبو جابر – محمد الكسبي – تويوتا فوررنر، طارق شاهين – أحمد أبو عيد (فلسطين) – لاند روفر خالد قرعان – آية قرعان – جيب رانجلر، معاذ سليحات – سعدون سليحات – سوزوكي ساموراي، عماد أبو دبور – أحمد أبو دبور (فلسطين) – جيب رانجلر، حمزة تيمور – عدنان بيجانت حلا – لاندروفر ديفندر، أمين أبو عبيد – بلال النجداوي – لادا نيفا ، أحمد سليمان – عبد الله سليمان – نيسان، أحمد شاكر – نديم سبانخ – جيب رانجلر.