محروس يسعى لاعتماد ستاد عمان ملعبا لمنتخب سورية بالدور الحاسم

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

محروس يأمل باعتماد ستاد عمان

كشف المدير الفني الجديد للمنتخب السوري لكرة القدم نزار محروس، عن رغبته في أن يكون ستاد عمان أو ستاد الملك عبدالله الثاني ملعبا للمنتخب الشقيق، خلال منافسات الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقال محروس، في تصريح لـ”الغد”، فور تعيينه مديرا فنيا للمنتخب السوري، إنه سيسعى جاهدا، لضمان إقامة مباريات المنتخب السوري في عمان، على اعتبار أنها أرض له، في ظل منع إقامة المباريات في سورية بسبب الأوضاع الأمنية.

وأضاف محروس: “نرغب في اللعب في عمان، حيث الطقس المناسب للاعب السوري، إضافة للجمهور المتواجد في عمان لتشجيع المنتخب”، لافتا إلى أنه لن يسمح بأن يتم استثمار الطقس والأرض للعب ضد منتخب بلاده، في حال تم إقامة المباريات في بلاد بعيدة مثلما حصل في فترات سابقة.

وأكد المدرب السوري أنه لا خطوات فعلية حتى الآن، بشأن الطلب لأن تكون عمان مكانا لإقامة مباريات المنتخب السوري في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، لكنه سيطلب من اتحاد بلاده العمل على تجسيد هذا الأمر على أرض الواقع.

وكشف محروس عن بعض الآراء التي أبلغته بصعوبة سماح الاتحاد الآسيوي، بإقامة المباريات في عمان، بسبب عدم توفر تقنية الفيديو (الفار)، لافتا إلى أن هناك بلدانا متأهلة للدور الحاسم، وستلعب على أرضها رغم عدم وجود تقنية الفيديو، متمنيا أن تنجح جهوده في اعتبارا ستاد عمان ملعبا أو ستاد الملك عبدالله الثاني ملعبا بيتيا لمنتخب بلاده.

العطار يتنازل عن 23 ألفا ويتسلم مخالصته

تسلم لاعب فريق الجزيرة لكرة القدم عبدالله العطار مخالصة رسمية من ناديه، تؤكد تحريره من كشوفات الفريق بعد انتهاء مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.

ووقع النادي واللاعب على المخالصة رسميا، تمهيدا للاحتراف في فريق الأهلي البحريني.

ووفق المعلومات، فقد تنازل العطار مقابل المخالصة عن مبلغ 23 ألف دينار، من أصل 63 ألف دينار مترتبة على النادي، ليتبقى له في ذمة الجزيرة 40 ألف دينار، وسبق للعطار أن تنازل في الموسم الماضي أيضا عن 10 آلاف دينار.

الاتحاد يصرف دفعة لأندية “الأولى” و”الثانية”

قرر اتحاد كرة القدم، خلال جلسته التي عقدت أول من أمس، صرف دفعة أولى لأندية الدرجة الأولى مقدارها 10 آلاف دينار، إلى جانب صرف 500 دينار لكل فريق في الفئات.

كما تقرر صرف 4800 دينار دفعة أولى لأندية الدرجة الثانية.

وشهدت الجلسة نقاشا حول إمكانية تخفيض مستحقات أندية الدرجة الأولى بمقدار 5 آلاف دينار، لتصبح 25 ألفا بدلا من 30، إلا أن هذا المقترح لم يتم الموافقة عليه.

وينتظر أن تتسلم الأندية الدفعة الأولى قريبا، إلا في حال كان هناك عقوبات على تلك الأندية، بحيث يتم خصم قيمة العقوبات من المستحقات.

التلي يستعد لرئاسة “مؤقتة” الجزيرة

يستعد نجم فريق الجزيرة السابق نبيل التلي، لترؤس اللجنة المؤقتة الجديدة للنادي.

وتواصلت، خلال الأيام القليلة الماضية، المشاورات من أجل تشكيل اللجنة التي ينتظر أن يتم الإعلان عنها رسميا قريبا.

بني ياسين يعود من تركيا ويبدأ تدريباته

عاد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين إلى عمان، بعد رحلة سياحية عائلية قضاها في تركيا.

وفور عودته، باشر اللاعب برنامجا تدريبيا خاصا وفرديا، لرفع درجة الجاهزية البدنية، استعدادا لتحديد وجهته المقبلة.

ويعد أنس حاليا لاعبا حرا، بعد انتهاء عقده رسميا مع فريق المرخية القطري، بانتظار تحديد هوية الفريق الذي سيلعب في صفوفه في المرحلة المقبلة.

وينتظر أن يلتحق أنس في الأيام المقبلة بتدريبات أحد الأندية المحلية، للوصول إلى الجاهزية الفنية.

حفل عشاء رمثاوي في عمان

حرصت اللجنة المؤقتة لنادي الرمثا، على دعوة لاعبي فريقها الكروي لحفل عشاء، عقب الفوز الثمين الذي تحقق على فريق الوحدات بدوري المحترفين أول من أمس.

وعقب نهاية المباراة، وبعد أهازيج رمثاوية على المنصة، قامت اللجنة المؤقتة باصطحاب اللاعبين لحفل عشاء في أحد مطاعم العاصمة عمان، ابتهاجا بالفوز الثمين الذي أعاد الرمثا للصدارة بمشاركة الفيصلي.

صبرة مديرا فنيا لفئات نادي سحاب

قررت إدارة نادي سحاب، تعيين أنس صبرة مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية لكرة القدم في النادي، كما قررت تعيين الكادر الفني المساعد.

ووقع المدربون الجدد رسميا على كشوفات نادي سحاب أمس، بحضور رئيس النادي علي أبو حماد.

وجاءت قرارات النادي على النحو الآتي: أنس صبرة مديرا فنيا لفرق الفئات، خالد سلطان مدربا لحراس مرمى الفئات، شاهر الجبور مدربا لفريق سن 19، عبدالهادي المحارمة مدربا لفريق سن 17، حمزة الطهراوي مدربا لسن 15، سالم المحارمة مدربا لسن 13، ماجد جابر مديرا لنشاط الفئات العمرية، وصفي العرميطي إداريا، وعامر خيرالله إداريا.

مدرب الجزيرة يدعو لاعبيه لحفل

دعا المدرب العام لفريق الجزيرة لكرة القدم عامر عقل، لاعبي الفريق لحفل بسيط بمناسبة قدوم مولوده الجديد.

ولبى لاعبو الجزيرة دعوة مدربهم، الذي قام بتوزيع الحلويات بهذه المناسبة السعيدة.

عقل هدف أيضا من وراء هذه الدعوة، لإخراج اللاعبين من آثار الخسارة الأخيرة أمام شباب الأردن بالدوري، إلى جانب رفع معنوياتهم استعدادا للمرحلة المقبلة التي تتصف بالصعوبة.

“الاستئناف” تفسخ عقد “التأديبية” بشأن البشابشة

فسخت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، قرارا سابقا للجنة التأديبية، يقضب بفسخ عقد لاعب فريق الفيصلي سيف البشابشة، وبالتالي الإبقاء على اللاعب في صفوف الفيصلي.

وجاء قرار لجنة الاستئناف، بناء على استئناف من النادي الفيصلي، الذي رفض قرار التأديبية.

ووفق المعلومات، فإن البشابشة سبق وأن قدم شكوى ضد الفيصلي لفسخ عقده، بناء على نصيحة من اتحاد الكرة.

ووفق المعلومات، فإن البشابشة الذي وجد نفسه خارج كشف الفيصلي في الموسم الحالي، أراد مغادرة الفريق بحثا عن فرصة لعب أخرى، ليقوم باستشارة أحدهم في الاتحاد الذي نصحه بتقديم شكوى لفسخ العقد، وهو ما حصل، لينجح اللاعب في فسخ العقد، قبل أن يأتي قرار الاستئناف برفض قرار التأديبية.

مقرب من البشابشة، أكد أن اللاعب يعتقد أن قرار لجنة الاستئناف ليس قانونيا، ولا يستند لتعليمات دولية واضحة، وهو الأمر الذي يدفعه لمواصلة البحث والتقصي للوقوف على التعليمات الحقيقية في مثل هذه المعلومات، خاصة وأنه يملك بعض الملعومات التي تفيد بقانونية فسخ عقده في ظل خروجه من كشف الفريق للموسم الحالي.

الجمهور ينتقد تصرفات الدميري والدردور

أبدى عدد كبير من جماهير الكرة الأردنية، استغرابهم من تصرف لاعب الوحدات محمد الدميري ولاعب الرمثا حمزة الدردور، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، وانتهت بفوز الرمثا 2-1، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأبدى الجمهور دهشته من تصرفات اللاعبين، ما استدعى إشهار البطاقة الحمراء لهما، معتبرين أن انفعالات النجمين لم تكن مبررة، وكان عليهما اللجوء لخبرتهما في التعامل مع مثل هذه الظروف وهذا الشد العصبي.

وتحدث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الجلسات التي أعقبت المباراة، عن تصرف النجمين، رغم أن دورهما كان يجب أن يتجه لتهدئة زملائهما، لا أن يشاركا في الانفعالات التي كلفتهما الطرد، مع احتمالية عقوبة إضافية من اتحاد الكرة.

مشاركو دورة “البرو” في مهمة مع الأندية

يستعد المشاركون في دورة التدريب الدولية المتقدمة (البرو)، للتوجه إلى الأندية الأسبوع المقبل، للإشراف على تدريباتها ليوم واحد، بناء على طلب المحاضر الإماراتي عبدالله الحسن، المشرف على الدورة. وتشتمل الدورة على إرسال المدربين المشاركين في الدورة، لقيادة تدريب واحد في الأندية، انطلاقا من التعايش، والدخول في أجواء التدريب الفعلية.

وينتظر أن يتم توزيع المشاركين على الفرق، لقيادة تدريباتها، قبل العودة للقاعة التي تقام فيها المحاضرات.

محترف معان مهدد بالإبعاد

تفيد المعلومات الواردة من نادي معان، بأن المحترف المصري في فريق كرة القدم بالنادي عمرو الشحات، مهدد بالإبعاد عن الفريق بعد انتهاء مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، بسبب ضعف مردوده الفني في المباريات الأخيرة. ووفق المعلومات، فإن الجهاز الفني للفريق لم يتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بإبعاده، حيث فضل الانتظار لمعرفة فيما سيقدم المحترف للفريق في المباريات الثلاثة المقبلة والأخيرة بمرحلة الذهاب، لحسم موضوع استبعاده أو الإبقاء عليه.

سولين تحاضر بدورة “البرو”

حاضرت مسؤولة الكرة النسوية في اتحاد الكرة سولين الزعبي، في دورة التدريب الدولية المتقدمة “البرو” المقامة حاليا في عمان، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة الأردنية السابقين، الى جانب مشاركين عرب. واستعرضت الزعبي، خلال المحاضرة، واقع الكرة النسوية في الأردن وكيفية تطورها، الى جانب استعراض العديد من الجوانب المتعلقة بالكرة النسوية.

وأكدت الزعبي التطلع إلى مزيد من التطور في الكرة النسوية الأردنية، على صعيدي المنتخب والأندية، بما يضمن الوصول لمستويات متميزة.

ولاقت محاضرة الزعبي استحسان المشاركين الذين اطلعوا على تجربة الكرة النسوية في الأردن.