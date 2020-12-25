محطات المحروقات المستثناة من حظر التجول الشامل

عمان – الغد- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول المفروض للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى السبت.

وتشمل قائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول، محطة الاستقلال (1) العاصمة عمّان، محطة الهاشمية الزرقاء، محطة قنازع-زيزيا- عمّان، محطة الحصن /إربد، محطة الكرك المركزية/الكرك، محطة القويرة/العقبة، محطة الشوبكي – طريق المطار/عمّان، محطة الاشرفية للمحروقات/عمّان، محطة خلدا 1/عمّان، محطة قولف عنجرة/عجلون، محطة يحيى بدر الحديد /جمرك عمّان، محطة عياش محمد أبو العيس (العموش) المفرق.

قائمة المحطات التابعة لشركة المناصير، محطة البوتاس/الكرك، محطة الجيزة/عمّان، محطة الشيدية/معان، محطة الطريق الخلفي/العقبة، محطة المطار/عمّان، محطة الطنيب/عمّان، محطة ش. الشريف حسين/العقبة، محطة وادي رم/العقبة – الراشدية، محطة إربد/إربد، محطة خو/الزرقاء، محطة المركز الثقافي/عمّان، محطة مطار العقبة/العقبة.

قائمة المحطات التابعة لتوتال، محطة اليادودة1/عمّان، محطة مجمع الباصات/إربد – دوار الثقافة، محطة الزرقاء الجنوبي/ جبل طارق، محطة القويرة/القويرة، محطة راس النقب/راس النقب، محطة الحمر/الحمر – الفحيص، محطة غور الصافي/ غور الصافي، محطة القطرانة/القطرانة، محطة ماهر حسونة/الرصيفة،محطة نايفة/شارع بغداد الدولي، معان الجديدة/معان المدينة، امواج/العقبة، السعد/عمّان، محطة صويلح/صويلح، محطة حازم قطيشات/شارع الحزام.

وتم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لأفراد)، موزعة في مختلف محافظات الأردن.