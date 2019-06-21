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محطة “الباص السريع” تشهد أعمال صب الخرسانة في صويلح – صور

منذ 4 ساعات
محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى - من المصدر

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عمان-الغد- شهد مشروع محطة الحافلات والركاب الرئيسية في صويلح ضمن مشروع الباص سريع التردد أعمال صب خرسانة مسلحة للمرحلة الأولى بواقع 2600 متر مكعب تواصلت على مدار 15 ساعة متواصلة .
وتابع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه سير العمل في المشروع الذي يقام على قطعة أرض بمساحة 5 دونمات ، وبكلفة حوالي 15 مليون دينار.
وكانت أمانة عمان باشرت العمل في المشروع في 30 آيار من العام الماضي.
وتشمل الأعمال إنشاء مبنى المحطة الرئيسية بإنشاء مبنى من 5 طوابق بمساحة إجمالية 21 ألف متر مربع مخصص لحركة الانطلاق وإدارة التشغيل ، وإنشاء مدخل سفلي ومخرج علوي يربط مع الجسر القائم .
وشارك في الجولة مدير مدينة عمان المهندس أحمد ملكاوي ومدير إدارة السير المركزية العقيد باسم الخرابشة ورئيس اللجنة المحلية لمنطقة صويلح محمد القيسي وعدد من المسؤولين المعنيين .

محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى – من المصدر
محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى – من المصدر
محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى – من المصدر
محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى – من المصدر
محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى – من المصدر
محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى – من المصدر
محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى – من المصدر
محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى – من المصدر
محطة ركاب صويلح تشهد اعمال صب الخرسانة للمرحلة الاولى – من المصدر

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