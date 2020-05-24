محطة السمرا تنفي تحويل مياه الصرف الصحي إلى سيل الزرقاء

عمان- نفت شركة مصنع السمرا لتنقية المياه العادمة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة المعالجة الاولية في عين غزال ومحطة تنقية الخربة السمرا، تحويل مياه صرف صحي بالمطلق الى سيل الزرقاء .

وقالت المحطة في بيان اليوم الأحد، انه نتيجة الهطول المطري المفاجئ صباح اليوم، تدفقت كميات كبيرة من مياه الأمطار المربوطة على مناهل الصرف الصحي إلى المدخل الرئيسي للمحطة، المصمم لاستيعاب مياه الصرف الصحي من المنازل، وغير مصممة لاستيعاب كميات الامطار الداخلة الى شبكة الصرف الصحي من خلال المناهل عن طريق المزاريب.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك فان محطة المعالجة الاولية في عين غزال المزودة بخزان تجميعي للحد من هذه الفيضانات، حملت مياه الصرف بالخزان الا انه لم تستوعب المحطة مياه الصرف ومياه الامطار معا، لأنها مصممة فقط لمياه الصرف الصحي.

وأكدت المحطة في بيانها أنها اتخذت إجراءات سريعة، وأعادت الوضع لطبيعته خلال وقت قصير، لافتة إلى أنها تعمل على إيجاد حل دائم، من خلال وزارة المياه والري التي ستنفذ مشروعا جديدا يتمثل بطرح عطاء خط ناقل جديد، من محطة عين غزال الى محطة السمرا. وأشارت المحطة إلى أنه يتوقع البدء بتنفيذ الاعمال بالمشروع خلال الاشهر الثلاثة القادمة، بالاضافة الى مشروع توسعة محطة تنقية الخربة السمرا/ المرحلة الثالثة، ويتوقع بدء العمل بالمشروع خلال العام الحالي مما سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمحطات عند تساقط الامطار.

وأوضحت المحطة ان الوزارة ستطرح مشروعا لنقل مياه الصهاريج من محطة عين غزال الى محطة الغباوي التي سوف يتم طرح عطاء التنفيذ فيها خلال العام الحالي، لرفع السعة الاستيعابية لمحطة عين غزال.

وأكدت المحطة ان الوزارة باشرت بالتعاون مع الجهات المانحة لعمل دراسة فنية لتوسعة محطة المعالجة الاولية في عين غزال، وستصل طاقتها الاستيعابية الى الضعف وانشاء خزان تجميعي اخر.