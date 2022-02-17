محطة العلوم البحرية تحصل على شهادة الجودة “أيزو 17025”

أعلنت محطة العلوم البحرية – الجامعة الأردنية فرع العقبة حصولها على شهادة الاعتماد الوطني والدولي من قبل نظام الاعتماد الأردني حسب المواصفة الدولية أيزو 17025، تأكيدا لقدراتها المتطورة في مجال ضبط الجودة ودقة نتائج فحوصات مختبراتها وفقاً لأعلى المقاييس العالمية المحددة للكفاءة.

وقامت مديرة نظام الاعتماد الأردني المهندسة لانا مراشدة بتسليم شهادة الاعتمادية لنائب رئيس جامعة اليرموك رئيس مجلس إدارة المحطة الدكتور موفق العموش خلال الحفل الذي أقامته المحطة بهذه المناسبة بحضور محافظ العقبة محمد الرفايعة ومندوب رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نائبة شرحبيل ماضي ورئيس الجامعة الأردنية العقبة الدكتور عامر سلمان ومدير المحطة الدكتور علي سوالمة وعدد من مدراء الجهات الرسمية والمدنية الداعمة لمسيرة المحطة.

وفي كلمته قال الدكتور العموش ان حصول المحطة على هذه الشهادة يعتبر سابقة في تاريخها نحو تحقيق التطور النوعي على صعيد الجودة في المنتج والأداء، وتأتي في اطار المساعي لترجمة اهتمام جلالة الملك حفظه الله ببيئة البحر الأحمر ومتابعة جلالته للحياة البحرية في الخليج وضرورة الاعتناء بها والمحافظة عليها والذي اصبح محط اهتمام العلماء وهواة الغطس في العالم باعتباره أخر المناطق الحيوية للحياة والحيود المرجانية السليمة والمعافاة على مستوى الكرة الأرضية.

وأضاف الدكتور العموش ان مدينة العقبة في عين القائد وهو الحريص على ان تصبح أيقونة الاستثمار ببيئتها الجاذبة حيث خط جلالته برسائله وتوجيهاته ومتابعته الكريمة آفاق عمل ورؤى لتصبح العقبة من اهم المناطق الاقتصادية في المنطقة إضافة إلى تولي سمو ولي العهد لكلف المنطقة الخاصة للوقوف على كافة تفاصيلها وما تشهده من نشاطات ومشاريع وخدمات.

ووجه الدكتور العموش الشكر والتقدير لكافة الجهات في القطاعين العام والخاص على دعمهم لمسيرة الجمعية الأمر الذي انعكس على تمكين المحطة من القيام بدورها البحثي والعلمي في حماية البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة للاقتصاد الوطني .

ورفع رئيس الجامعة الأردنية العقبة الدكتور عامر سلمان باسمه واسم الجامعة والمحطة اسمى آيات التبريك لمقام جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الستين متمنيا له العمر المديد ودوام الصحة والعافية، معبرا عن سعادته بالإنجاز الذي حققته المحطة ومباركا لإدارتها وكافة فريق العمل فيها لما له من أهمية بالغة في تحسين الأداء، لا سيما وانها تنمح من جهة دولية محايدة، فتلك شهادة تؤكد كفاءة مختبرات المحطة وأهليتها ومواكبتها المستمرة لكل ما هو جديد في مجال علوم البحار على مستوى العالم، وذلك راجع إلى متابعة واهتمام مجلس الإدارة والمسؤولية التي تتحملها إدارة المحطة نحو التطوير المستمر والسعي إلى تلبية المتطلبات المتعلقة بضبط الجودة والأمور الفنية .

واكد الدكتور سلمان في كلمته أهمية اعتماد أنظمة الجودة (الأيزو) في تغيير وتحسين أداء مختبرات البيئة والمياه، وتعزيز كفاءة الأداء من حيث دقة الفحوصات وموثوقيتها، واستخدام الأجهزة الحديثة لاستخراج النتائج، وهو نظاف فعال سيعبر بالمحطة بدون شك إلى مرحلة متقدمة جدا ، ويرتقي بالخدمات التي تقدمها للمؤسسات الوطنية ويسهم في الترويج العالمي لمختبراتها بمجال علوم البحار والحفاظ على البيئة البحرية، لتصبح كما أرادها جلالة الملك (مركز بحثي دولي فريد ومتخصص في الأردن على البحر الأحمر يعنى بالبيئة البحرية)، ويحافظ على شواطئنا من التلوث من خلال مراقبة البيئة البحرية وضمان استدامتها.

وفي ختام كلمته وجه د. سلمان الشكر والامتنان إلى كافة الجهات الداعمة للمحطة من القطاعين العام والخاص، سواء كان ذلك من خلال الدعم المادي أو من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية للمحطة، مشيدا بجهود شركة البوتاس العربية التي تبرعت مشكورة بإعادة تأهيل وصيانة معرض الأحياء البحرية عام 2016 ليصبح بحله جديدة ملائمة الاستقبال الزوار، والى شركة واحة أيله للتطوير على تبرعها بصيانة احد المختبرات في المحطة وتأهيله لكي يستخدم لأغراض البحث العلمي، ولشركة المزار الجنوبي للمقاولات على دعم المحطة من خلال تزويدها بكندرين للشوارع الداخلية في المحطة.

وكانت مديرة نظام الاعتماد الأردني المهندسة لانا مراشدة عبرت في كلمتها عن الاعتزاز بحصول محطة العلوم البحرية على الاعتماد الوطني والعالمي من قبل نظام الاعتماد الأردني بحسب متطلبات المواصفة الدولية ( أيزو 17025 ) الذي تحقق بفضل جهود القائمين على المحطة والمختبرات.

وأوضحت م. مراشدة ان هذا الاعتماد جاء من جهة عالمية مختصة ومحايدة لتشهد لكفاءة المحطة للقيام بالمهام في مجال الفحوصات الكيميائية والمكروبيولوجية لمياه البحر، وهي تعزيز للثقة بنتائج الفحوصات في مختبرات المحطة التي يسجل لها الجاهزية العالية والقدرة الفنية والإدارية المسبقة، مما يعني انه اليوم على أبواب مرحلة جديدة من العمل يتم فيها البناء على ما سبق حيث تمت إضافة مختبرات المحطة على قائمة الجهات المعتمدة من قبل نظام الاعتماد الأردني والتي تتجاوز 100 جهة حاليا.

وكان مدير محطة العلوم البحرية الدكتور علي سوالمة قد القى كلمة ترحيبية بالضيوف حيث قدم إيجازا عن المحطة ومحاور الاهتمام الملكي بها من اجل حماية البيئة البحرية وتعظيم دورها الوطني .

وأشار د. سوالمة إلى زيارة جلالة الملك إلى المحطة قبل عامين والاهتمام الذي أبداه جلالته بالحياة البحرية وضرور الحفاظ عليها، لتصبح المحطة مركز بحثي فريد في الأردن يعني بالبيئة البحرية، مؤكدا ان حصول المحطة على الاعتمادية يشكل خطوة استراتيجية هامة ضمن خطتها الشاملة للتطوير بمستوى متقدم في مجال البحث العلمي.

وفي ختام الحفل قام الدكتور العموش بتكريم محافظ العقبة ومندوب رئيس السلطة وعدد من كبار مدراء الأجهزة الأمنية والرسمية وفعاليات القطاع الخاص الداعمة بتسليمهم درع المئوية، فيما كان مبادرة لافتة من إدارة المحطة لتكريم الإعلاميين والصحفيين العاملين في محافظة العقبة تقديرا لجهودهم في حمل الرسالة الإعلامية الوطنية.