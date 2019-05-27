محطة كوسكو أبوظبي تستقبل أكبر سفن الحاويات في العالم تحمل 21 ألف حاوية

أبوظبي- استقبلت محطة كوسكو أبوظبي بميناء خليفة، والتي تقوم شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة الصينية بتطويرها وتشغيلها حالياً بالشراكة مع موانئ أبوظبي، اثنتين من أكبر سفن نقل الحاويات في العالم في غضون أقل من شهر، في خطوة تعزز مكانة أبوظبي كمركز محوري على خارطة التجارة البحرية العالمية.

وتُعد سفينتا “إم. في. كوسكو شيبنج بيسز” و”إم. في. كوسكو شيبنج سولار” ثالث ورابع سفينة ضخمة على التوالي ترسوان في محطة كوسكو أبوظبي منذ بدء عملياتها التشغيلية التجريبية في 20 نيسان (أبريل) 2019. وقد استقبلت هذه المحطة سفينة نقل الحاويات النمطية الصينية “إم. في. سي إس سي إل ميركوري”، التي كانت تحمل على متنها 14 ألف حاوية في 20 نيسان (أبريل)، ومن ثمّ سفينة “إم. في. سي إس سي إل جلوب”، والتي وصلت إلى الميناء في 27 أبريل بحمولة 19 ألف حاوية. ووصلت السفينة “سولار”، التي تحمل على متنها 21 ألف حاوية نمطية إلى ميناء خليفة في 25 مايو، لتصبح أكبر سفينة نقل حاويات ترسو بميناء خليفة، بعد أن كانت سفينة “بيسز” التي تحمل على متنها 20 ألف حاوية نمطية قد احتفظت بهذا الامتياز عند استقبالها بالميناء في 5 مايو، بمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. ويعد استقبال السفينتين اللتين انطلقتا من ميناء تشينغداو في الصين، إنجازًا يرسخ مكانة أبوظبي على خارطة التجارة البحرية العالمية ويعزز دورها المحوري في مبادرة الحزام والطريق. وعبّر الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، عن سعادته الكبيرة لاستقبال ميناء خليفة اثنتين من أكبر سفن الحاويات في العالم، مؤكداً أنه يمثل إنجازاً مهماً لموانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية. وقال، “مثل هذا الانجاز يلقي الضوء على مكانة ميناء خليفة الاستراتيجية على خريطة التجارة البحرية العالمية ودوره الحيوي كمركز إقليمي ضمن شبكة شركة كوسكو الملاحية في الشرق الأوسط”.