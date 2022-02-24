محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في الازرق

وقع امين عام سلطة المياه بشار البطاينة مع جمعية بريمن للابحاث والتنمية عبر البحار/بوردا المدير الاقليمي لمنظمة بوردا لغرب ووسط أسيا مذكرة تفاهم مابين وزارة المياه والري /سلطة المياه لتصميم وانشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الازرق بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بقيمة (3,630) مليون دينار ضمن جهود الوزارة /سلطة المياه للمحافظة على المياه الجوفية في واحة الازرق وتحسين الواقع البيئي وايجاد حلول مبتكرة في اعادة استخدام المياه المعالجة وخدمة عدد من المناطق بخدمات الصرف الصحي وفق اعلى المستويات العالمية .

واشار الوزير الى اهمية هذا المشروع في حماية المياه الجوفية وتحسين الواقع البيئي وخدمة المجتمع المحلي لما للوضع البيئي من حساسية خاصة في منطقة الازرق مؤكدا ان استراتيجية وزارة المياه والري /سلطة المياه ترتكز على رفع كفاءة خدمات الصرف الصحي وتحسين نوعية المياه المعالجة في جميع المناطق وتوفير مصادر جديدة من مصادر غير تقليدية كخيار استراتيجي لتحقيق الامن المائي والغذائي تماشيا مع التوجهات الملكية السامية والخطط الحكومية الرامية الى زيادة الرقعة الزراعية في جميع مناطق المملكة معربا عن تقدير وامتنان وزارة المياه والري للقائمين على المشروع والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية على دعمهم لهذا المشروع ولمنظمة بوردا.

من ناحيته بين الامين العام المهندس بشار البطاينة ان انشاء محطة معالجة للمياه العادمة في منطقة الازرق تعتمد على تقنية الاراضي الرطبة سيؤمن كميات مياه اضافية من المياه المعالجة في منطقة الازرق حيث تستقبل المحطة الصهاريج وفق أعلى المستويات بطاقة (250م3/يوميا) كمرحلة أولى لتصل الى (1450م3/يوميا) لخدمة 20 الف نسمة ، لاغراض الري في الزراعات المختلفة وتوفير نفس الكميات المستخدمة لغايات الشرب ، وكذلك خلق فرص عمل لاهالي المنطقة اثناء مرحلة التنفيذ والتشغيل من خلال مشاريع اعادة الاستخدام ، للمحافظة على المياه الجوفية وحماية حوض الازرق من خطر التلوث والحد من المخاطر البيئية حيث سيتم تنفيذ مشروعات زراعية مبتكرة وزيادة المساحات الخضراء المروية بمياه وفق المواصفة الاردنية للمياه المعالجة والتي تم تطويرها وتحسينها.

وثمن الامين العام الشراكة الاردنية الاوروبية التي أرسى دعائمها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وتسعى الحكومة بكل امكانياتها لتنفيذها مع الشركاء خاصة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومنظمة بوردا مؤكدا ان ذلك سيعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص ريادية تنموية خاصة في المناطق النائية والاقل حظا حيث لدى الوزارة /سلطة المياه خطط لتنفيذ عدد من المشاريع الريادية بالتعاون مع منظمة بوردا للتنمية والابحاث للاستفادة من المياه المعالجة بكفاءة ويحسن حياة المواطنين.

ونوه المهندس بشار البطاينة ان الجهود تنصب على حماية المياه السطحية والجوفية وتحسين مستوى البيئة في المنطقة وحماية المياه الجوفية خاصة في منطقة الازرق تضم احد اهم الاحواض المائية بالتعاون مع المجتمع المحلي لما للوضع البيئي من حساسية خاصة في منطقة الازرق وتنميتها زراعيا وايجاد بيئة خضراء جاذبة للطيور وخاصة المهاجرة معربا عن شكره وامتنانه للقائمين على المشروع والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية على دعمهم لهذا المشروع ولمنظمة بوردا.

من ناحيته اوضح الدكتور عبد الرسول كايموف المدير الإقليمي لمنظمة بوردا ( إن وجود فجوة ما بين الطلب والعرض على الموارد المائية، يدفع المنظمات الداعمة للعمل بشكل مكثّف مع المؤسسات المعنية على دعم مشاريع وفرص جديدة في قطاعيّ المياه والصرف الصحي لرفع مستوى وكفاءة خدمات المياه المقدمة).

وأعرب الدكتور كايموف عن ارتياحه لكافة أوجه التعاون المشتركة مؤكدًا على استمرار هذا التعاون بتقديم الدعم لقطاع المياه لتمكينه من تجاوز مختلف التحديات المائية.

من الجدير بالذكر، أن منظمة بوردا لغرب ووسط آسيا هي منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 1977 في المانيا، وتعمل على دعم وتنفيذ العديد من البرامج التنموية وبالأخص المعنية في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في البلدان النامية.