محفظة سوق السفر العالمي تعيد جدولة معارضها

دبي-أعلنت شركة ريد ترافيل إكزيبشنز عن إعادة جدولة مواعيد ثلاثة من معارضها التجارية التي تنضوي تحت محفظة سوق السفر العالمي وهي: معرض سوق السفر العالمي أميركا اللاتينية ومعرض سوق السفر العربي وأسبوع السفر في أفريقيا الذي يضم معرض سوق السفر العالمي أفريقيا وسوق السفر الدولي الفاخر أفريقيا.

وأوضحت الشركة أن تغيير مواعيد هذه الأحداث الرئيسية يأتي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم. في البداية، تم تأجيل معرض سوق السفر العربي الذي كان من المقرر أن يقام في الفترة ما بين 19 إلى 22 نيسان (أبريل) 2020 في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليقام في موعده الجديد من 16 إلى 19 أيار2021 في المكان ذاته.

في هذا الإطار، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “نعرب في سوق السفر العربي عن أسفنا وتضامننا مع جميع الذين أصيبوا وتأثروا بكوفيد-19”.

“نحن ندرك تماماً الدور المهم الذي يلعبه معرض سوق السفر العربي في دعم صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى من العالم، كما أننا نشكر عملاءنا وشركاءنا على دعمهم الكبير لنا لاتخاذ القرار الأنسب بتأجيل المعرض إلى عام 2021”. وأضافت: “لحين إقامة المعرض في موعده الجديد عام 2021، نركز في الوقت الحالي على دعم الأعمال وفرص التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط عبر إطلاق الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الذي سيقام من 1 ولغاية 3 حزيران (يونيو) 2020، وسيضم ندوات مشتركة وجلسات مباشرة وفعاليات لتسريع التواصل، مع إمكانية عقد اجتماعات ثنائية وإجراء الحوارات والنقاشات البناءة، وفتح آفاق وفرص جديدة للأعمال من خلال التواصل عن بُعد”.

في الإطار ذاته، تم تأجيل معرض سوق السفر العالمي أميركا اللاتينية 2020 من الفترة الممتدة ما بين 31 آذار (مارس) إلى 2 نيسان (أبريل)، إلى الفترة من 20 إلى 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2020 في إكسبو سنتر نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.