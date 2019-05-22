محفظة “فرانكفورت” السياحة تستقطب عشاق الاصطياف

الغد- تقع مدينة فرانكفورت في قلب ألمانيا وتعد ثاني أكثر المدن التي يرتادها السائحون من دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر من أشهر مناطق الجذب السياحي، كما تتميز بمراكز التسوق العصرية واستضافتها لأبرز المهرجانات الثقافية، بالإضافة إلى أنها تضم أفضل مراكز العلاجات الصحية، لذا فهي تعد خياراً مثالياً للسياح والزوار القادمين إلى ألمانيا من دول الخليج والباحثين عن الاستمتاع بعطلة عيد الفطر لهذا العام وقضاء أجمل الأوقات على مدار أشهر الصيف.

وفي هذا الإطار، شهدت فرانكفورت عام 2018 زيادة ملحوظة في عدد الليالي الفندقية “ليالي المبيت” التي سجلها الزوار القادمون من دول الخليج بواقع 4% مقارنةً مع عام 2017، لترسخ مكانتها كوجهة سياحية جاذبة بالتزامن مع الزيادة الملحوظة لزائري فرانكفورت والذين يقومون بتمديد إقامتهم فيها لفترات أطول من المعتاد.

يرجع هذا التحول بصورة رئيسة إلى نمو محفظة فرانكفورت السياحية التي باتت تضم العديد من المعالم السياحية الجديدة لتضاف إلى الموقع الجغرافي المثالي الذي يتيح للسياح وعشاق الاصطياف القيام برحلات يومية إلى مناطق الجذب القريبة مثل “وادي الراين” (Rhine-Valley) المذهل ومدينة هايدلبرغ (Heidelberg) التاريخية التي تبعد عن فرانكفورت ساعة واحدة فقط بالسيارة كما يمكن للسائحين زيارة مدينة المنتجعات الصحية “فيسبادن” (Wiesbaden) التي لا يستغرق الوصول إليها بالسيارة أكثر من 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز فرانكفورت بوجود بنية تحتية متطورة تضم مراكز تسوق عصرية في وسط المدينة التي يمكن التجول فيها مشياً على الأقدام في الهواء الطلق، علاوةً على المناطق الرائعة الأخرى المحيطة والتي تسمى منطقة “راين-ماين” (RhineMain Region).

وفي سياقٍ آخر، تشتهر المدينة بكونها مركزاً مالياً هاماً ووجهة بارزة في قطاع الأعمال ويعد أفق فرانكفورت من أبرز معالمها والذي عزز من محفظتها السياحية بشكل كبير على مدار العقد الماضي لتكون المدينة أكثر من مجرد بوابة عبور إلى ألمانيا.

وعلى الرغم من امتلاكها لأكبر مطار في ألمانيا والذي لا يبعد عن المدينة أكثر من 15 دقيقة فقط، إلا أن جاذبية فرانكفورت تكمن في مزيجها الفريد بين الطرازين القديم والمعاصر بلمسة تحمل الطابع الدولي.

أبرز معالم الجذب السياحي في فرانكفورت

يعد مركز المدينة التاريخي الذي أعيد تجديده وافتتاحه رسمياً العام الماضي والذي يضم ميدان “رومر” Römer)) الشهير من بين أشهر المعالم السياحية الرئيسية في فرانكفورت. تتميز هذه المنطقة بالطابع المعماري القديم الذي يتجسد في الأبنية الكلاسيكية التي تتزين بالإطارات الخشبية الأنيقة التي تعود إلى حقبة العصور الوسطى. كما تعد الساحة مقصداً للسياح بما تضمه من مزيج رائع من المتاجر والمطاعم والمتاحف والشقق السكنية الجميلة.

وللأشخاص الباحثين عن الهدوء والاسترخاء في أحضان الطبيعة، يمكنهم زيارة حديقة بالمين جارتين (Palmengarten) أو كما توصف بـ “الجنة الاستوائية” التي تقع في منطقة “ويستيند” (Westend) الراقية في فرانكفورت. تضم الحديقة التي تمتد على مساحة 22 هكتاراً عدد كبير من النباتات الاستوائية والحيوانات الأليفة، وتعد خياراً رائعاً لقضاء يوم عائلي مثالي والاستمتاع بالهواء النقي وسط الخضرة والمناظر الخلابة. وهنا، يتيح قطار “بالمن إكسبريس”(Palmen-Express) السريع للآباء القيام بجولة في أرجاء الحديقة برفقة أطفالهم والتمتع بالمناظر الطبيعية الأخاذة، كما بإمكانهم اللعب والمرح في الملاعب المستوحاة من القصص الخيالية أو ركوب القارب والتجديف في بحيرة “بالمن جارتن” (Palmengarten lake).

تعد فرانكفورت أيضاً محطة شهيرة لرحلات القوارب على طول نهر الماين (Main) ووادي “الراين” المدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو. وخلال تلك الرحلات، يمكن للسائحين الاستمتاع بالمناظر الخلابة لأفق فرانكفورت ومشاهدة المباني الجميلة على ضفاف أنهار المدينة، ثم تأمل المناظر الساحرة ذات الطابع الرومانسي ومزارع الكروم في المناطق القروية ومشاهدة القلاع الشاهقة التي تعود إلى حقبة القرون الوسطى. كما تشهد أشهر الصيف إقامة العديد من الاحتفالات والمهرجانات الثقافية على امتداد النهر وأشهرها ميوزيومس أوفيرفيست (Museumsuferfest) المقرر إقامته في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2019.

من ناحيةٍ أخرى، تتيح منطقة التسوق الشهيرة المخصصة للمشاة فقط بجوار شارع تسايل (Zeil) تجربة تسوق مريحة وسهلة لمختلف الأعمار بما تضمه من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحلات التجارية. كما يضم شارع غوته شتراسه (Goethestrasse) عدداً من متاجر البوتيك الراقية لأشهر العلامات التجارية الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التسوق بأسعار مناسبة من إحدى مراكز التسوق أو المراكز التجارية التي تتواجد في مختلف أنحاء منطقة “راين-ماين” بالقرب من وسط مدينة فرانكفورت.

مجموعة واسعة من الفنادق الراقية والعيادات الطبية ذات الخدمات المميزة

تتميز فرانكفورت بالبنية التحتية المتطورة والحديثة التي تعد من بين الأفضل في ألمانيا. تضاف إلى المناخ المثالي، والمقومات السياحية الهائلة التي تمتلكها والتي تشمل وجود عدد كبير من الفنادق الراقية والعيادات الطبية ذات الخدمات المميزة، وهو ما يعزز من مكانة فرانكفورت كوجهة سياحية مثالية تمنح القادمين إليها تجربة فريدة خالية من المتاعب تضم كافة وسائل الراحة والهدوء.

بالإضافة إلى الفنادق العالمية الرائدة من فئة الخمس نجوم المتواجدة بوسط المدينة، تضم فرانكفورت مجموعة واسعة من المنشآت الفندقية التي تتناسب مع احتياجات المجموعات الكبيرة والعائلات بما فيها فنادق من فئة الأربع نجوم وشقق فندقية مريحة بأسعار مخفضة للإقامة الطويلة الأجل. علاوةً على ذلك، تقدم المدينة تسهيلات لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة (BarrierFree) للعديد من مرافق المدينة بما في ذلك أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة ومراكز التسوق ووسائل النقل.

وبالإضافة إلى امتلاكها للكثير من المستشفيات العامة ذات الخدمات الممتازة والمراكز الطبية المرموقة، يوجد في فرانكفورت أيضاً شبكة واسعة من العيادات الخاصة والأطباء المتخصصين الذين يقدمون أفضل الخدمات للمرضى. وهو ما يجعلها وجهة نموذجية للسياحة العلاجية خصوصاً لأولئك الأشخاص الذين يرغبون في إجراء فحوصات طبية دورية وعلاجات تجميلية وصحية أو لفئة المرضى الذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة.