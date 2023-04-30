محكمة “إسرائيلية” تعقد اليوم جلسة لمناقشة قضية النائب العدوان

قال محامي النائب عماد العدوان، جواد بولس، اليوم الأحد، إن جلسة قضائية تعقد اليوم، ولم يسمح لنا بلقاء النائب بعد.

واضاف جواد بولس “ندافع عنه دون أن نعرف ماذا كانت ردوده في الاستجواب أو لائحة التهم الموجهة ضده”.

تعقد محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة قضائية يُتوقع أن تقدم فيها جهات التحقيق طلبا لتمديد توقيف النائب عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال سامر السرخي محامي النائب العدوان لـ”المملكة” إن محكمة إسرائيلية ستعقد جلسة عند العاشرة من صباح الأحد، بدلا من موعدها السابق في يوم الاثنين، موضحا أنه “سيقدم اعتراضا في الجلسة ذاتها على طلب تمديد الاعتقال”.

ولم يوجه القضاء الإسرائيلي أية لوائح اتهام رسمية بحق النائب عماد العدوان، لكن منع النشر المفروض على قضية توقيف النائب رُفع.

وأشار السرخي، إلى أن المحكمة الإسرائيلية قررت الإبقاء على منع لقاء النائب العدوان مع محاميه حتى مطلع الشهر المقبل، كما قررت تمديد توقيفه حتى التاريخ ذاته.

الثلاثاء، زار السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.-(المملكة)