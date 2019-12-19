محكمة إسرائيلية تمنع “نوبل إنرجي” من استخراج الغاز بحقل “لفيتان” للغاز

القدس المحتلة- أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا مؤقتا يحظر على شركة “نوبل إنرجي” الحفر في حقل “لفيتان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وذلك قبيل بدء تصدير الغاز من اسرائيل لمصر للمرة الأولى.

وقالت ما تسمى “المحكمة المركزية” في القدس المحتلة في قرارها، إنها أصدرت حكمها بعدما تلقت التماسات من تجمعات قريبة من الساحل، أكدت وجود مخاوف من احتمال انطلاق غازات سامة خلال عملية الإنتاج من الحقل.

ويرفض المساهمون في منصة الغاز اتهامات المجتمعات المحلية، وأكدوا في بيان أنه ليس من المتوقع أن يمثل إنتاج الغاز أي خطر بيئي على الساحل. ولفت البيان إلى أن السلطات المختصة أكدت هذا الأمر، حيث أن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أصدرت في وقت سابق ترخيصا للشركة لبدء التشغيل.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، صادق الاثنين الماضي، للمرة الأولى على بدء تصدير الغاز إلى مصر، إذ من المتوقع أن يبدأ التصدير الفعلي مع بداية العام.

ويعد حقل “لفيتان”، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في المتوسط، ويقدر احتياطي الغاز فيه بين 16 و22 تريليون قدم مربع، ويقع على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا.-(معا)