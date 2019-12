محكمة التحكيم الرياضي تُقلص عقوبة تشيلسي إلى النصف

مدريد – قررت محكمة التحكيم الرياضي (تاس) خفض عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الموقعة على نادي تشيلسي بعدم السماح له بضم لاعبين دوليين جدد خلال فترتي انتقالات إلى النصف، وبهذا سيتمكن الفريق من إجراء تعاقدات بشكل طبيعي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة بعد حرمانه من التعاقد في سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت لجنة الاستئناف بالفيفا قد أقرت في 11 أبريل (نيسان) الماضي العقوبة الصادرة في شباط (فبراير) الماضي من جانب اللجنة التأديبية بحق تشيلسي لمخالفته قواعد ضم لاعبين دوليين تحت سن 18 عاما.

