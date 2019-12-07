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محكمة التحكيم الرياضي تُقلص عقوبة تشيلسي إلى النصف

منذ 29 دقيقة

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مدريد – قررت محكمة التحكيم الرياضي (تاس) خفض عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الموقعة على نادي تشيلسي بعدم السماح له بضم لاعبين دوليين جدد خلال فترتي انتقالات إلى النصف، وبهذا سيتمكن الفريق من إجراء تعاقدات بشكل طبيعي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة بعد حرمانه من التعاقد في سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت لجنة الاستئناف بالفيفا قد أقرت في 11 أبريل (نيسان) الماضي العقوبة الصادرة في شباط (فبراير) الماضي من جانب اللجنة التأديبية بحق تشيلسي لمخالفته قواعد ضم لاعبين دوليين تحت سن 18 عاما.

ومن ثم قام النادي اللندني بالطعن على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، التي بدأت عملية التحكيم من خلال المحامي الإيطالي ماسيمو كوتشا.

وفي الجلسة التي عقدت بمقر محكمة التحكيم، أقر ماسيمو بأن تشيلسي انتهك المادتين رقم 19.1 و19.3 الخاصتين بضم لاعبين قُصّر ولكن في النهاية تم تخفيض العقوبة إلى النصف، وبذلك سيتمكن النادي من التعاقد مع لاعبين بدءًا من يناير/كانون ثان المقبل، كما تم تقليص الغرامة المالية إلى النصف أيضا لتصبح 273 ألف يورو. (إفي)

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