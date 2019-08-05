محكمة التمييز تصادق على سجن تاجر مخدرات 30 عاما

عمان-الغد- صادقت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية على سجن تاجر مخدرات 30 عاما، جرمته محكمة أمن الدولة في شباط الماضي بجناية التدخل باستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار، وأصدرت بحقه حكما مشددا لخطورة فعله.

ويشار إلى أن الحكم المذكور يعد الأعلى من بين الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة منذ تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

وكانت هيئة القاضي أحمد العمري قد جرمته بالتهمة المسنده له بعد أن ثبت لها من خلال البينات ضبط 12 شوال تحتوي على 2027 كف من الحشيش المخدر ووزنها 400 كغم وكذلك ضبط 910 حبات كبتاجون في المنزل العائد للمتهم، بناء على اتفاق وعمل مشترك مع باقي المحكوم عليهم بالقضية.

ووجدت محكمة التمييز في قرارها (أن العقوبة المحكوم بها هي المحددة وفقا لأحكام القانون خاصة وأن محكمة أمن الدولة قد قررت أخذها بالحد الأعلى العقوبة لخطورة الأفعال المرتكبة وجسامتها فلا يؤثر في ذلك اعتراف المتهم المميز بالتهمة الثانية).

وقالت المحكمة أن القرار المميز قد جاء مشتملا على الشروط الواجب توافرها فيه كافة ،واقعة وتسببت العقوبة لا يشوبها أي عيب من العيوب التي تستدعي نقصه الوارد ذكرها في المادة 274 من قانون العقوبات مما يستوجب تأييد القرار ورد الطعن.