محكمة التمييز تنقض حكما بإلزام زين كرزون بدفع نحو 45 ألف دينار

عمان- الغد- قررت محكمة التمييز بصفتها الحقوقية نقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان القاضي برد الاستئناف المقدم من إحدى الشخصيات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي زين كرزون على الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان المتضمن إلزامها المدعى عليها بدفع مبلغ (44800) دينار للمدعية (مؤسسة الابهار الزائد للتسويق) وتضمينها أيضاً الرسوم والمصاريف و (941) ديناراً أتعاب محاماة.

وبحسب مركز إحقاق للدراسات القانونية فإن محكمة التمييز قالت في قرارها القاضي بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان أن الطعن الاستئنافي المقدم من زين كرزون لمحكمة الاستئناف قد اشتمل على 12 سبباً لكن محكمة الاستئناف لم تعالج في حكمها سوى ستة اسباب وقد جاءت هذه المعالجة بشكل مقتضب ومجمل ولا يفي بالغرض.

وأضافت محكمة التمييز أن المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وأن ترد على كافة الدفوع المثارة في أسباب الاستئناف بصورة واضحة ومفصلة وأن يشتمل الحكم على علله وأسبابه والمواد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى، وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع في حكمها المطعون فيه أحكام المادتين (160 و 188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي حرم محكمة التمييز من بسط رقابتها على قرار محكمة الاستئناف مما يستوجب نقض القرار المميز وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف للرد على أسباب الاستئناف وفق أحكام القانون.