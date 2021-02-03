“العدل الدولية” تؤكد: عقوبات أمريكا على طهران من صلاحياتنا

لاهاي – قالت أعلى محاكم الامم المتحدة الأربعاء إنها مخولة بت طلب إيراني لإلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران.

وفي إحباطها لمساعي الولايات المتحدة إبطال القضية قال رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف إن المحكمة “لديها الاختصاص القضائي … للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية”. (أ ف ب)