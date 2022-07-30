محكمة الكاس الرياضية تحدد موعد المرافعة الشفهية بشأن قضية (شرارة)

عمان-الغد- حددت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (محكمة الكاس)، يوم 24 الشهر المقبل، موعدا للمرافعة الشفهية النهائية التي تجري (اون لاين) بشأن القضية العالقة بين نادي الرمثا من جهة والنادي الأهلي الليبي ومحترفه الأردني محمد أبو زريق المعروف ب شرارة.

ويشهد يوم 24 المقبل المرافعة النهائية قبل تحديد موعد الحكم بالقضية.

وجاءت القضية بعد نجاح شرارة بفسخ عقده مع نادي الرمثا بعد تراكم رواتبه الشهرية على الرمثا قبل أن يحترف في الاهلي الليبي بناء على القوانين والتعليمات الدولية.

ويطالب الرمثا النادي الأهلي الليبي بتعويض قيمته 400 الف يورو.

وأكد المحامي عماد حناينه وكيل اللاعب شراره ان محكمة الكاس الدولية ابلغته بموعد المرافعة النهائية يوم 24 المقبل. لافتا إلى أن الوضع القانوني للاعب سليم وقانوني.

وأضاف في تصريح لـ الغد أن خطوات شرارة الاحترافيه قانونية وسليمة بناء على تعليمات الإتحاد الدولي لكرة القدم وان اللاعب في طريقه لكسب القضية.