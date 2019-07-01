إربد – الغد – باءت كافة المحاولات التي قامت بها إدارة النادي العربي وأعيان ونواب محافظة إربد من اجل انقاذ النادي وممتلكاته من البيع بالفشل، ففي خطوة مفاجئة اعلنت محكمة بداية إربد اليوم الاثنين، عرض ممتلكات النادي للبيع في المزاد العلني.

وعرضت المحكمة في تبليغات المحاكم اليومية عن قطعة أرض تعود للنادي العربي الرياضي تبلغ مساحتها (3774.490) متر مربع بالقرب من جامعة اليرموك وتحتوي قطعة الأرض مجمعاً تجارياً تعود مليكته للنادي، والمكون من 5 طوابق إضافة إلى المبنى القديم للنادي ومواقف السيارات المحيطة به، حيث قدّرت المحكمة قيمة الممتلكات المُعلن عنها بحوالي 7 ملايين و 369 الفا 810 دينار.

ويذكر أن النادي العربي مدين للبنك الإسلامي صاحب الدعوى، حيث أشارت مصادر إلى عدم قدرة النادي على الإيفاء بالتزاماته المالية في الانتظام بالدفعات، نتيجة تراجع مداخيل المجمع الإستثماري للنادي.

وبين المصدر ابعاد هذه القضية على مستقبل النادي العربي، الذي يعتبر من أعرق الأندية الأردنية ومن المؤسسات الرائدة في شتى المجالات الرياضية والشبابية والثقافية والفنية ، التي تُمارس عملها في رعاية الشباب والرياضيين منذ العام 1945 .

وكان فريق كرة القدم بالنادي العربي ، غاب عن آخر 3 مواسم بدوري المحترفين بسبب المشاكل المالية التي كان يتعرض لها، وسيتم بيع الممتلكات خلال 45 يوما من تاريخ الإعلان في حال فشل النادي بإيجاد حل مناسب.