محلات تجارية تعلن عن خصومات تتيح للأسر فرصة التسوق للعيد

منى أبوحمور

عمان- تراجع الإقبال على شراء ملابس العيد بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم الأسر الأردنية، دفع الكثير من أصحاب المحلات التجارية للتفكير في عمل عروض وخصومات على ملابس العيد لتمكن الأسر من شراء احتياجات أبنائها.

ترتبط فرحة العيد بالنسبة للأطفال والكبار بشراء ملابس جديدة وارتدائها في العيد، غير أن الالتزامات المادية التي ترتبت على الأسر خلال شهر رمضان المبارك وارتفاع الأسعار والكلف على المواطن في الوقت الذي ما يزال دخله محدودا، حالا دون قدرة الكثير من العائلات على شراء ملابس جديدة.

العروض التي نشرتها معظم المحلات التجارية في عمان وبعض المحافظات الأخرى على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منحت الكثير من العائلات الفرصة لشراء ملابس جديدة بسعر قليل يمكن رب الأسرة من الشراء لأبنائه الأربعة بمبلغ مقدور عليه، وفق الأربعيني بشار خليفات.

ويلفت خليفات إلى أنه لم يتمكن بداية شهر رمضان من شراء ملابس لأطفاله الأربعة بسبب التزامات رمضان والعزائم، إلا أن العروض التشجيعية التي قامت بها بعض المحلات والمؤسسات التجارية في منطقة سكنه مكنته من ذلك وبكلف بسيطة.

“طقم وإكسسوار للبنت ولعبة للولد فقط بعشرة دنانير”، هكذا روج أحد المحلات التجارية لملابس العيد على صفحته على “فيسبوك” التي تفاعل معها مئات من المواطنين الذين تساءلوا عن موقع المحل وإلى أي يوم تستمر العروض.

منحت العروض الترويجية الأمل للعديد من العائلات التي كانت تحمل هم تأمين ملابس العيد لأطفالها، خصوصا العائلة التي يوجد فيها أكثر من أربعة أطفال كحال الأربعينية رانيا الحليق، وهي أم لستة أطفال.

تقول “ليس من السهل شراء عيديات لستة أطفال وتتطلب العيديات راتبا كاملا”، لافتة إلى ضرورة أن يراعي أصحاب المحلات ظروف الناس وأنهم خرجوا من رمضان “بديون”، مثمنة ما قامت به بعض المحلات التجارية من عروض لتتيح الفرصة لجميع الأطفال لأن يفرحوا في العيد.

وبدوره، يشير صالح السيد صاحب أحد محلات ملابس الأطفال، إلى أن العروض التي أعلن عنها في الأيام العشرة الأخيرة في رمضان جاءت تضامنا منه مع الأسر التي تكبدت الكثير من الالتزامات خلال شهر رمضان.

ويقول السيد “أنا أب لأربعة أطفال.. وأحب أن أرى الفرحة على وجه أبنائي وأتمناها لأبناء غيري”، ما دفعه لوضع يافطة على باب محله “عيد ابنك بعشرة دنانير”، ويافطة أخرى “فرح بنتك بخمسة دنانير”، مؤكدا أن فرحة الأطفال بالعيد والتسهيل على الناس هي غايته وأن الرزق من رب العالمين.

لم تقتصر العروض وخصومات ملابس العيد على المحلات التجارية فحسب، بل عجت مواقع التواصل الاجتماعي ومنها “فيسبوك” و”إنستغرام” بالعروض الكبيرة على ملابس العيد، وبعضها أعلن عن خدمة التوصيل المجاني.

أليسار، وعبر صفحتها على “فيسبوك” لبيع الملابس “أون لاين”، أعلنت عن عرض “يحطم” الأسعار خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك لتتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من الشراء.

وبدوره، یشیر اختصاصي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عایش، إلى أن لجوء بعض التجار للإعلان عن خصومات على الملابس، یرجع إلى رغبتهم في عرض سلعهم بطريقة تسمح لعدد كبیر من الأفراد إمكانیة الشراء، لاسیما في ظل الأوضاع الاقتصادیة الصعبة، خصوصا وأن هناك الكثیر من الناس بحاجة إلى شراء الملابس وتأمین حاجیات أبنائهم، إلا أن ظروفهم الاقتصادیة لا تسمح بذلك.

ويلفت عایش أن العروض والخصومات التي يعلن عنها الكثير من أصحاب المحلات في الأيام الأخيرة من رمضان، تعطي فرصة للمواطنین للتزود باحتیاجاتهم بدون أن یضغط على دخلهم، كما یمكن التاجر من فرصة تسویق تجارته بین أكبر عدد ممكن من المواطنین.

ويعتبر أن التنزيلات من الأشكال المبدعة من التجارة، يقوم بها التجار من أجل تسویق بضاعتهم لأكبر عدد من المواطنین، وهو شكل جید من أشكال التعامل مع ظروف الناس واحتیاجاتهم.

ويزيد هذا النوع من الخصومات والعروض التفضيلية لبيع الملابس، بحسب عايش، من اللحمة الاجتماعية والترابط بين الناس والشعور مع الآخرين، كما أنها تمنح العائلات فرصة التسوق.

ويشير عایش إلى أن الظروف الصعبة، تمنع العدید من الأسر من تأمین حاجیاتها بكامل المبلغ المطلوب، الأمر الذي یعني بشكل أو بآخر وجود عجز بین دخل الأسر ونفقاتها، مبینا أن هذا العجز یتم تسدیده من خلال التقسیط، الدیون، البطاقات الائتمانیة، الجمعیات والحوالات المصرفیة.