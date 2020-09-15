محليا.. الذهب يلامس الـ 40 دينارا

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة للمواطنين بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء عند 70 ر39 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 10ر38 دينار البيع.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 30ر47 و30ر35 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 278 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 دينارا، موضحا أن الطلب والعرض محليا ضعيفان.

ولفت علان إلى أن سعر الذهب بالسوق العالمية بلغ حتي بعد ظهر اليوم الثلاثاء عند 1966 دولارا للأونصة الواحدة وهو أعلى سعر يبلغه المعدن الأصفر منذ الثاني من الشهر الحالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.