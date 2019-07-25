محمد الناصر رئيسا مؤقتا لتونس

عمان-الغد- أدى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عاما، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

ويملك رئيس تونس المؤقت، محمد الناصر، سيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي والبرلماني تمتد لأكثر من 4 عقود، بدأت في ستينيات القرن الماضي.

وفقا للدستور التونسي، يتولى رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية في حالات عدة منها الوفاة، وبناء على ذلك، سيكون رئيس مجلس النواب، وهو محمد الناصر رئيسا لتونس لفترة انتقالية، لا تتعدى بحدها الأقصى 90 يوما.