محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا الراسخة مع الأردن

عمان- الغد- قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إن الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الراسخة مع الأردن.

جاء ذلك في تغريدة على “تويتر”، بعد استقباله جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يزور دولة الإمارات.

سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي..وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا .. حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا، ومستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.