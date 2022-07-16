محمد بن سلمان: نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت في المملكة العربية السعودية، ظهر اليوم السبت، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.

ونقلا عن قناة “العربية”، أضاف ولي العهد السعودي أن المملكة سبق وأن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.

وأوضح أنه يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن قمة جدة تُعقد في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة فيه، مضيفا: “نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية”، ومؤكدا أن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة، و”يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة”.

وشدد على ضرورة أن “ندعو إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة”، مؤكدا أن “العراق يشهد تحسناً في أمنه ما ينعكس على أمن المنطقة”.

كما أكد ولي العهد السعودي أن “استقرار المنطقة يتطلب حلولا سياسية في سوريا وليبيا”.

ويلتقي الرئيس الأميركي قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال القمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى “إسرائيل” وفلسطين.