محمد خاطر يبدع في فن الجداريات المرصعة بجمال الخط العربي

تغريد السعايدة

عمان- فنون بصرية تُمتع النظر، تقدم فكرة أو عبارة مُلهمة، وحتى أبيات شعرية، يمكن أن تخطها أنامل فنان وجد وسيلة لبث الفنون عبر الجدران الفارغة وتحويلها إلى لوحات تسر الناظرين، وهو الطريق الذي سلكه الشاب محمد رائد خاطر في مشواره الفني.

تتنوع الفنون وأبوابها، ولكن خاطر اختار أن يكون الفن ممزوجاً بالحكمة وجذب المشاهدين للجدارية من خلال العبارات التي يخطها بخطوط مميزة وألوان محايدة، سواء على الجدران الخارجية أو الدخلية للمنازل، بحسب طلب الأشخاص، وبما يبث روح الجمال في المكان.

خاطر، الذي طور مهارته الفنية من خلال دراسة فنون الجرافيك ديزاين في الجامعة الأردنية، يؤكد أن لديه الموهبة منذ الطفولة، وخاصة في موهبتي الخط العربي والرسم، وعمل على تطويرها خلال الأعوام الماضية مع التمرين والممارسة والاطلاع على كل ما يخص هذا الفن، وبخاصة الخط العربي بفنونه المختلفة، والتي وجد فيها خاطر نفسه الآن.

ويضيف خاطر “عندما أصبح عمري 17 عاما، بدأت محاولة الرسم على الجدران باستخدام فرد الهواء والكمبريسور وكانت محاولات بدائية وحدي الى أن وصلت لدرجة مقبولة وعملت جداريات منوعة في مدارس ومراكز عدة، تحتوي على عبارات ورسومات مناسبة وبألوان مناسبة وأحجام كبيرة”، هذا الأمر استمر معه لمدة عامين تقريباً منذ بداية التمرن على ذلك، والتي استغلها خاطر لتكون سبباً ومصدراً للرزق.

بعد فترة من الزمن، ولحبه هذا الفن وشغفه في رسم الجداريات بالخط العربي المزخرف، عمد خاطر كذلك على أن ينهل من هذه الفنون أكثر فأكثر، فكان أن توجه لتعلم فنون جديدة انتشرت حديثاً في أوروبا، وخاصة فن “الكاليجرافيتي”، الذي يعني استخدام فن الخط على الجدران الكبيرة، ولمساحات طويلة، وهو فن مشهور لكن بحروف لاتينية، ويعتمد على تكوين شكل متناسق ومتوازن بالحروف المركبة فوق بعضها بعضا.

هذا الفن، توجه إلى محاكاته عدد من الفنانين العرب، ولكن بحروف عربية، ونوع الخط المستخدم في الطريقة العربية هو السنبلي، وهو خط عربي مشتق من الخط الديواني، وقد سمي بذلك نسبة إلى ديوان السلطان العثماني، وكان يستعمل في كتابة المراسلات السلطانية، وهو مستنسخ من خط الرقعة، وهو من الخطوط الجميلة في اللغة العربية، ويتميز بحروفه المستديرة والمتداخلة، ما يجعل قراءتها صعبة أحياناً ولكنها في مظهر وطابع جمالي مميز للخطوط العربية المختلفة.

هذا النوع من الخطوط المميزة، يحتاج إلى حرفة وإبداع وروح محملة بالفن والقدرة على تحمل صعوبة الكتابة ودقتها، دفع خاطر إلى أن يتوجه لهذا الجانب، فهو عاشق للفن وجمال اللغة وقوتها والطرق المتعددة للكتابة، ويقول “استهواني هذا الفن وبدأت بالتمرين والتدرب عليه وحدي، وبالاطلاع على يوتيوب وغيره من أعمال الفنانين العالميين، اكتسبت هذا الحس والمهارة في الرسم الذي أقوم به الآن”.

ومنذ ما يقارب أربعة أشهر، حاول خاطر أن يتوسع في عالم الرسم والزخرف الجداري بشكل أكبر، كونها أصبحت موهبة وحرفة وعمل في الوقت ذاته، لذا أنشأ صفحة خاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، باسم “تحفة للإبداع الفني”، والتي يقوم من خلالها بعرض العديد من الأعمال الفنية التي يقوم على إعدادها أو الانتهاء منها، بهدف الترويج لها وتعريف الناس بهذا الفن الذي يضفي لمسات جمالية مختلفة في المكان الذي يرتسم فيه.

خاطر يقوم بعمل تلك الجداريات بكل إتقان سواء أكانت خارجية أو داخلية، كما أنه يعتزم القيام بعمل العديد من تلك الجداريات “الخارجية” على الجدران في الشوارع العامة، كنوع من العمل التطوعي لتزيين بعض المناطق والساحات في مدن عدة بشكل تدريجي، كونها بحاجة إلى الدعم من الراغبين بذلك، لما تحتاجه من ألوان وأدوات رسم مختلفة.

ويؤكد خاطر أن عددا قليلا من الشباب يتقنون هذا النوع من الفنون الزخرفية بالخط العربي في الأردن، لذا فإن ما يقومون به من أداء فني ولوحات تجد الكثير من القبول والاستحسان لدى المجتمع، ورواجا لدى محبي جمال الفنون العربية والخط العربي، كونها تتميز بإضفاء نوع جديد من الديكور المميز للمنازل والجدران، خاصة وأن خاطر لديه القدرة على رسم جداريات تصل في ارتفاعها إلى ما يقارب 4 أمتار أو أكثر، وهذا يعني وجود واجهات فنية كاملة يمكن أن يحصل عليها الراغبون في ذلك، ولكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى قدرات فنية مميزة ودراية كاملة بالتفاصيل، حيث يكمن الجمال “بالتفاصيل”.

ويعد فن الجداريات من أقدم الفنون التي اتخذها الإنسان منذ البداية ليعبر بها بالرسم على جدران الكهوف، وأحد أشكال الإبداع، وأصبح يتطور مع مرور الوقت، حتى أصبح من طرق توثيق الحياة البشرية وتطورها، سواء من تطورات دينية أو عادات اجتماعية، والعديد من تفاصيل الحياة الأخرى، التي ما تزال لدى عصرنا هذا تعد من أنواع الفنون الأزلية ويستكشف منها المؤرخون الكثير من الوقائع التاريخية ويوثقونها.