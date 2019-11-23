محمد رمضان ثاني مشترٍ بعد رونالدينيو بمعرض الرياض للسيارات

الرياض- خطف الفنان المصري محمد رمضان ثاني سيارة في معرض موسم الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الخميس، ويستمر حتى 26 نوفمبر 2019م.

وكان نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، اقتنص مع انطلاقة المعرض سيارة أستون مارتن طراز (رابيد AMR).

واستغل الفنان المصري فرصة تواجده في المعرض لإقامة حفلة غنائية مساء الخميس، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم، إحداها ذهبت إلى محمد رمضان.

وظهر رمضان في مقطع فيديو، نشر على حساب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، يتحدث فيه عن غيرته من شراء البرازيلي رونالدينيو سيارة أستون مارتن، ليصبح بعدها ثاني مشترٍ في معرض الرياض للسيارات.-العربية نت