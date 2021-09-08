محمد رمضان يجري تغييرا صادما في شكله

شارك الفنان محمد رمضان ،متابعيه مجموعة من الصور، التي اعتبرها البعض صادمة، بعد أن اعتمد “لوك” شعر جديد.

وأجرى على ما يبدو عملية نفخ شفايف، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

معظم متابعي رمضان لم يلتفتوا لتسريحة شعره الجديدة، بل علقوا على “شفاه” رمضان التي بدت وكأنه تم حقنها بمادة “الفيلر”.

رمضان كان قد تصور مؤخراً أمام مكان انفجار مرفأ بيروت، ما أثار غضب اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن في هذا المكان سقط العديد من الشهداء والجرحى.