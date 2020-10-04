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محمد رمضان يظهر بـ5 إطلالات غريبة بحفله في مصر

منذ ساعتين
محمد رمضان

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القاهرة- في مفاجأة لجماهيره قام الفنان المصري محمد رمضان بإحياء حفل جماهيري كبير، أقيم في “زيد بارك” بمدنية الشيخ زايد بأكتوبر، حيث حضر الحفل عدد من النجوم والشخصيات العامة، حيث أطل الفنان بالعديد من الملابس، من بينها ملابس غير مناسبة لفصل الصيف.

وأطل الفنان بـ5 أنواع من الملابس منها جاكيت جلد وفرو ومخمل على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، كما قفز الفنان إلى المسرح وهو يرقص مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وقام بتقبيل رأسه مما أثار تفاعل كبير بين الجمهور.

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في مفاجأة لجماهيره قام الفنان المصري محمد رمضان بإحياء حفل جماهيري كبير، أقيم في “زيد بارك” بمدنية الشيخ زايد بأكتوبر، حيث حضر الحفل عدد من النجوم والشخصيات العامة، حيث أطل الفنان بالعديد من الملابس، من بينها ملابس غير مناسبة لفصل الصيف. . وأطل الفنان بـ5 أنواع من الملابس منها جاكيت جلد وفرو ومخمل على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، كما قفز الفنان إلى المسرح وهو يرقص مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وقام بتقبيل رأسه مما أثار تفاعل كبير بين الجمهور. . وأظهرت الصور والفيديو محمد رمضان بجاكيت أعد خصيصا له بشكل خاص لإحياء الحفل، دون عليه “MR.1”. . . . #الغد #منوعات #مشاهير #محمد_رمضان #اخبار_المشاهير #اخبار_النجوم #الوسط_الفني #اخبار_فنية

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وأظهرت الصور والفيديو محمد رمضان بجاكيت أعد خصيصا له بشكل خاص لإحياء الحفل، دون عليه “MR.1”.

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