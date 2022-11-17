محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور

وجه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى كل اللاعبين في الدول العربية، من أجل التقدم للأمام وتحقيق نجاحات كبرى مثل التي حققها في الكرة العالمية، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير من “تيك توك” خلال جائزة “غلوب سوكر” في دولة الإمارات.

وخلال الحفل قال صلاح: “الجائزة تضع الكثير من الضغوط على عاتقي، آراء الجماهير دائما مهمة في كرة القدم، لذلك التتويج بجائزة من خلال الجمهور أمر عظيم بالنسبة لي”.

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا مساء الجمعة، من أجل حضور حفل “غلوب سوكر” في الإمارات، على أن يعود سريعا بعد الحفل لمعسكر الفراعنة.

وردا على سؤال حول سعيه لكسر الأرقام القياسية دائما قال صلاح: “بصراحة يعني ذلك الكثير بالنسبة لي، نعم أنا ألعب لأجل الفريق والتتويج بالبطولات، لكنني أحفز نفسي بالأرقام الفردية دائما”.

ووجه صلاح رسالته للموهوبين في العالم العربي قائلا: “بما أنني فعلت ذلك، يمكن لأي شخص آخر أن ينجح مثلي، أنا في أوروبا منذ 11 عاما، وأؤكد لكم أنه لا يوجد فوارق بيننا في الموهبة”.

وأنهى صلاح: “الفارق في العقلية، هم يعرفون أشياء لا نعرفها، ويدرسون أشياء لا ندرسها، لذلك يجب أن تكون مستعدا دائما، عليك مغادرة منطقتك المريحة والتقدم للأمام، لقد كرست كل حياتي من أجل كرة القدم، واليوم أنا على أرض عربية وسط قومي أحتفل معهم”.

من جهة أخرى، فاز النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مساء الخميس، بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم عام 2022.

وتفوق بنزيما على النجم المصري محمد صلاح والهداف النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى مستوى المدربين، توج مدرب ريال مدريد، الإيطالي المخضرم كارلو أنشلوتي بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وفاز رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز بجائزة أفضل رئيس ناد. حصد كل من باولو مالديني وفريديريك ماسارا (من ميلان) بجائزة أفضل مدير رياضي.

وتوج البرتغاليخورخي مينديز جائزة أفضل وكيل لاعبين في العالم.

وعلى مستوى السيدات، توج نادي ليون الفرنسي بجائزة أفضل ناد. كما توج بنفيكا كأفضل ناد على مستوى الشباب.

وبشأن أفضل الصفقات، نالت وكيلة الأعمال رافيلا بيمينتا جائزة أفضل صفقة في العام (صفقة انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند من دورتموند إلى مانشستر سيتي).